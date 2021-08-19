Спас Медовый наступил

Провожая знойное и щедрое лето, в августе православные христиане отмечают три крупных праздника – Медовый, Яблочный и Хлебный (Ореховый) Спасы.

Активисты Русского социально-культурного центра Дома дружбы Семея угостили горожан свежими яблоками да хлебом с благоухающим мёдом, приглашая отметить славный праздник уходящего лета.

Этой традиции много лет, ежегодно Русский социально-культурный центр Семея проводит большой, весёлый и яркий праздник – Медово-яблочный Спас. На набережной Иртыша или в Центральном парке прежде разворачивали столы, на которых раскладывали свою продукцию городские дачники и жители близлежащих сёл. Они щедро делились богатым урожаем, выращенным на собственных огородах, с теми, у кого такой возможности нет.

Ну и, конечно, главным «гвоздём» праздника была большая медовая ярмарка, на которой свежий, ароматный, пьянящий мёд нового урожая предлагали местные пасечники: цветочный, липовый, гречишный, из разнотравья, подсолнечника. А ещё – пыльцу, сочащиеся мёдом соты, воск и, конечно, сладкую медовуху, от которой настроение только повышается, а душа – нараспашку.

Но, увы. Второй год Семей остаётся без этой праздничной ярмарочной атмосферы. Локдауны и ограничительные меры вносят изменения в культурную жизнь семейчан. Поэтому в этом году Русский социально-культурный центр городского Дома дружбы пригласил гостей на торжество, строго соблюдая карантинные меры предосторожности: отказавшись от даров дачников и медовых рек пасечников региона. Тем не менее, сам дух праздника удалось сохранить.

Семейские красавицы в ярких нарядах оформленных в русском стиле в виде фуршетных столов, накрытых разными яствами, угощали всех прохожих. И чего только не было на этих импровизированных столах! Мёд на любой вкус, яблоки в карамели, пироги, пирожки, хлебцы, щедро сдобренные свежим мёдом… Да разве опишешь праздничное угощение, которое с любовью подготовили Ксения Иванова, Антонина Клиновицкая и Елена Козловцева?! Особым украшением стали обрядовые русские куклы, выполненные руками мастерицы Русского социально-культурного центра Ирины Костенко.

Прохожих, неспешно прогуливающихся по новому Арбату около Дома дружбы, угощали сладкими яствами активистки Центра вместе со своими детьми и внуками. Сочные яблочки, только что сорванные с веток, пришлись семейчанам по душе. Взрослые, дети и молодёжь с аппетитом уплетали пирожки да пряники, испечённые щедрыми хозяйками.

Коробейники Антонина Рязапова и Наталья Алчинбаева с шутками и прибаутками угощали всех желающих ароматным мёдом Спаса! Главное получилось – улыбки на лицах людей и радость в их сердцах! Ведь мы живём под мирным небом, мы – один народ, при всём разнообразии традиций и обычаев желания и радости у нас тоже одни!

– Август богат на праздники. В этом месяце православные христиане отмечают Медовый, Яблочный и Хлебный или Ореховый Спасы. Первый пришёлся на 14 августа, Яблочный Спас совпадает с Преображением Господним и отмечается 19 августа, ну а Хлебный (Ореховый) – 29 августа. В эти праздничные дни принято делиться богатым урожаем, собранным в садах, на полях и пасеках. И чем щедрее угощение, тем счастливее будет жить семья весь последующий год, наслаждаясь достатком и здоровьем каждого: от мала до велика, – поделилась народными приметами председатель Русского социально-культурного центра Дома дружбы Семея Антонина Клиновицкая.

Софья Соболевская

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