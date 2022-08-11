Под таким поэтическим названием открылся в музее изобразительных искусств им. семьи Невзоровых в Семее совместный выставочный проект двух музеев города и библиотеки им. Абая, посвящённый 177 годовщине со дня рождения Абая Кунанбайулы.

Праздничные мероприятия, посвящённые этой дате, отличались масштабностью замыслов и творческим исполнением. Апофеозом стал Форум земляков, на который были приглашены уроженцы бывшей Семипалатинской области, добившиеся успеха, но не потерявшие духовную связь с малой родиной.

Собравшись со всех уголков необъятного Казахстана, успешные бизнесмены, деятели науки, культуры и искусства, исследователи и инженеры на первой встрече обсудили направления, по которым будет развиваться область Абай, расставив опредёленные приоритеты.

Ну а учреждения культуры Семея организовали череду культурно-массовых мероприятий, посвящённых Дню Абая и 125-летию Мухтара Ауэзова.

Так, в преддверии 177-й годовщины со дня рождения Абая Кунанбайулы в музее изобразительных искусств им. семьи Невзоровых был открыт совместный выставочный проект «Созвучие великих».

– Если хочешь прославить поэта – говори про Абая! Хочешь узнать писателя – читай Мухтара! Хочешь узнать художника – любуйся Сидоркиным! Да, искусство – это великое понятие, благодаря которому и произошло созвучие выдающихся личностей в искусстве. Сегодня мы посвящаем нашу выставку Абаю Кунанбайулы, Мухтару Ауэзову и Евгению Сидоркину, оставившим свой яркий след в культуре Казахстана. Всемирно признанный роман-эпопея «Путь Абая» объединил Поэта, Писателя и Художника, – отметила куратор выставочного проекта.

Как рассказала директор музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых, заслуженный деятель РК Татьяна Стромская, этот проект поддержали областная универсальная библиотека им. Абая и Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай–Борили». Так, библиотека предоставила на выставку 41 издание из фонда редких книг. Это именно те произведения, которые держал в своих руках Абай, изучая творчество русских и зарубежных писателей. Ну а музей Абая предоставил

21 подлинную иллюстрацию к роману «Путь Абая», написанную Евгением Сидоркиным. Из фондов музея им. семьи Невзоровых были выставлены 16 графических и восемь живописных полотен художников и графиков Казахстана, посвятивших свои работы Абаю.

– Говоря об Абае, невозможно не вспомнить Мухтара Ауэзова, написавшего роман-эпопею. И, конечно, мы сразу вспоминаем художника Евгения Сидоркина, написавшего иллюстрации к этому великому произведению, – отметила Татьяна Стромская.

Есть ещё один повод поговорить о романе «Путь Абая» – ему в этом году исполняется 80 лет. Первый том романа был опубликован в 1942 году, в 1947 году свет увидел второй том. И только в 1952 и 1956 годах были опубликованы третий и четвёртый тома романа-эпопеи.

Заслуженный деятель Казахстана, художник Евгений Матвеевич Сидоркин, читавший «Путь Абая» в 1960-е годы, в своих воспоминаниях рассказывал о романе-эпопее М. О. Ауэзова: «…Прочтя впервые «Абая», я увидел в нём неисчерпаемые возможности для художника-графика. Возникла потребность высказать своё отношение к казахской истории, творчеству и жизни великого поэта, к лирическим, гражданским, философским раздумьям автора романа. Вместе с Мухтаром Омархановичем наметили узловые моменты будущих графических листов. Я стремился в своих иллюстрациях отобразить дух романа Ауэзова. Язык романа, его реалистичность потребовали от меня сугубо реалистического подхода к теме. Техника, выбранная мной, – гравюра на линолеуме – наиболее соответствует, на мой взгляд, способу полиграфического воспроизведения».

– Автор создал шестнадцать линогравюр, состоящих из страничных и двухстраничных иллюстраций. Чёткий, ритмичный, плавный штрих, чередование тёмных, чёрных и белых цветов, наполненность мысли вывели иллюстрацию Евгения Сидоркина на вершину книжной графики Казахстана. Спустя десятилетия он вновь возвращается к роману «Путь Абая», который вошёл в серию библиотеки «Всемирная литература». На этот раз, используя технику литографии, он создал двадцать четыре листа и две обложки. Мягкий тон литографии, характерный для скульптуры, придали особый колорит масштабной работе. Заслуги художника были оценены 1970 году. Наряду с Государственной премией Казахской ССР им. Ч. Валиханова, его работы были отмечены различными наградами. 31 графическая работа автора выставки – это не иллюстрации, просто украшающие текст, а своеобразная графическая эпопея к литературному произведению, глубоко отражающая реалии времени, – рассказывают экскурсоводы выставки «Созвучие великих».

Екатерина Гуляева

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