Союз науки и народной мудрости

Секреты традиционных знаний научно обосновали юные исследователи из Семея.

Восьмиклассники Амина Турсунгалиева, Рада Кенченбаева, Дархан Поезканов и Аружан Махамбетова изобрели лекарство из сосны и изготовили натуральное удобрение, а также провели интереснейшие исследования в области биологии, химии, психологии и медицины.

Как сообщает пресс-служба НИШ ФМН Семея, на днях учащиеся школы стали победителями республиканского конкурса «Лучший автор научного проекта», организованного Национальным центром инновационных исследований Вilim-orkenieti. Молодым исследователям вручили дипломы I степени, грамоты, нагрудные знаки, а их работы вошли в сборник материалов.

Амина Турсунгалиева и Рада Кенченбаева в течение нескольких месяцев работали над проектом «Обыкновенная сосна – лучший друг здорового человека». Проведя серию экспериментов, юные исследовательницы пришли к идее о создании уникального универсального средства от простудных и вирусных заболеваний.

– Проект доказал возможность изготовления лекарственного препарата из сосны обыкновенной. Например, из сосновой хвои с мёдом, сахаром и спиртом готовили целебные сиропы. Они очень эффективны при заболеваниях верхних дыхательных путей: кашле, гриппе и простуде. Кроме того, сироп помогает человеческому организму активнее вырабатывать иммунитет. Научная работа была направлена на всестороннее исследование сосновой смолы. Этот уникальный продукт является действенным фитонцидом, который помогает при заболеваниях полости рта, останавливает рост вредных микроорганизмов и убивает их. В настоящее время на рынке продаются препараты, аналогичные этим сиропам. В будущем наши учащиеся планируют создать аромалампы с целебными свойствами, — рассказывает одна из руководителей научного проекта, Альбина Ишмухаметова.

Отметим, что использование хвои, почек, шишек, смолы, коры и «свечек» сосны практикуется многие сотни лет разными народами мира. В том числе и жителями Восточного Казахстана. На территории Семейского Прииртышья в течение последних двух лет волонтёры и воспитанники школьных лесничеств собирали традиционные знания народа ВКО, связанные с использованием даров леса, в том числе и сосны, в медицине и хозяйстве. Были собраны уникальные рецепты народной медицины, которыми пользуются жители нашей области по сей день. Их бережно хранят в семьях и передают из поколения в поколение. Из хвои, почек и шишек готовят целебные отвары и настойки, которые применяют при лечении бронхита, пневмонии, язвы и заболеваний нервной системы. Возможно, эти рецепты народной мудрости юные исследователи возьмут на вооружение, чтобы продолжить серию своих экспериментов для изобретения новых лекарственных и профилактических средств.

Ещё один интересный проект реализовали Дархан Поезканов и Аружан Махамбетова. Они работали над темой «Влияние удобрений на рост и урожайность картофеля в поселке Восточный города Семея». По словам авторов проекта, подобные исследования в регионе ещё никто не проводил.

– Дархан и Аружан отлично поработали. В ходе своего научного эксперимента они использовали бытовые органические и неорганические вещества, такие как яичная скорлупа, древесная зола, навоз и луковая шелуха. И при этом определяли математическую статистику урожайности через тест Стьюдента и делали свои заключения. По результатам исследования отмечены преимущества древесной золы и яичной скорлупы. Клубни картофеля при добавлении этих удобрений дали хорошую массу. В дальнейшем наши юные биологи будут работать над производством нового комплекса удобрений в посёлках Восточный, Комсомольский и Дальняя, – рассказала научный руководитель ребят Айнур Садыкова.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено пресс-службой НИШ Семея

Семей