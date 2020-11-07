Соя прижилась   на зайсанской земле 

Агропромышленная отрасль является надёжной основой экономики Зайсанского района. На местной земле пускают прочные корни, приживаются современные и перспективные культуры. В их числе соя, подсолнечник, кукуруза и другие виды растений.

Это не дань переменчивой моде, а объективный выбор земледельцев. Продукция из сои широко распространена в мире. Вполне резонно, что всё лучшее из зарубежного опыта по мере возможности внедряется в районах области. Так, входят в нашу жизнь и быт кулинарные изыски, новые блюда с активным использованием соевых ингредиентов.

В нынешнем году площади, занятые посевами сои, составили 300 гектаров. Под кукурузу в общей сложности было отведено 130 гектаров. Земельный клин, на котором размещался подсолнечник, – чуть более 1000 гектаров.

В целом, курс на сою – это устойчивый тренд. Одно время Зайсан называли микро-

моделью Алматы. Из-за зелени, арыков, текущих по улицам, мягкого климата. Теперь эти факторы дополняет стремление агариев к инновациям. Желание превратить город и район в цветущий оазис. Не случайно опыт зайсанцев по благоустройству, озеленению улиц, высадке цветов ставится в пример другим землякам. Хотя южный район славится жарким климатом, здесь есть традиции бережного отношения к водным ресурсам. Кроме того, умелого применения гидротехнических сооружений.

По официальным данным, нынче в Зайсанском районе освоено 16,6 тысячи гектаров орошаемых земель. В связи с чем есть возможность уделить внимание прогрессивным культурам и продуктивным их сортам. Влага – это благо. Не случайно тут стабильны урожаи овощей, картофеля.

По официальным данным, использование полива на большей части посевных площадей приносит обратный эффект только в одном случае. Отражается на содержании клейковины в зерне. В основном его выращивают на фураж в целях заметного улучшения рациона животных.

Исключение составляет лишь крестьянское хозяйство «Икеп», где перерабатывают пшеницу на муку. Есть у них своя мельница мощностью 120 тонн продукции в сутки. Под пшеницей в хозяйстве занято около 1000 гектаров. По информации отдела предпринимательства и сельского хозяйства Зайсанского района, производительность мельницы позволяет без проблем перемолоть урожай.

– Хозяйство внимательно подходит к выбору полей, подходящей местности, благоприятных условий для выращивания зерна, – говорит руководитель отдела Сабыр Андырбаев. – В итоге по осени гарантированно получает запланированный результат, урожай нужных кондиций.

Из муки выпекается хлеб. Работают в районе пекарни. Здесь уже есть вертикаль глубокой переработки. Подобная схема действует и в молочной отрасли. Нам приходилось бывать на мельнице, а также молокозаводе. По итогам сезона у КХ «Икеп» и ТОО «Зайсан сүт» неплохие показатели. В масштабах района есть планы увеличения производства молока, открытия молочно-товарных ферм, закупа скота для постановки на откормочные площадки.

Каковы реальные пути увеличения объемов продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью? Это увеличение загрузки действующих цехов, предприятий, открытие новых объектов. В итоге планируется создать более 200 новых рабочих мест.

С начала текущего года индекс физического объёма производства продукции сельского хозяйства составляет 19,9 млрд тенге. Выросло поголовье крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей. Производится мясо и молоко.

Одно время шутили, что в Зайсане вода даже в реке является минеральной. Местную минводу поставляли в соседнюю страну. Этот рынок и ассортимент в будущем существенно расширятся. Есть на этот счёт свои проекты.

Здешние недра богаты полезными ископаемыми. В поездках по району удавалось посещать месторождение газа рядом с райцентром. Кроме того, угольный разрез, где добывают каменный уголь, его поставляют потребителям.

Наличие и добыча энергоносителей резко влияют на имидж и статус приграничного района. Голубое топливо поступает в дома и квартиры зайсанцев. Эти и другие факторы серьёзно сказываются на конъюнктуре рынка жилья и динамике цен, естественно, в сторону повышения.

Экономика и социальная сфера основываются на глубоких, богатых пластах культуры и истории. Известный в мире археолог Абдеш Толеубаев сделал открытия большой научной важности рядом с селом Улкен Каратал.

Меир Токобаев

Из архива редакции

Зайсанский район