Современный сельский клуб

В здании клуба села Поперечное ведется капитальный ремонт.

Работы осуществляются в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020». На это из республиканского бюджета выделено более 26,5 миллиона тенге.

– Одной из основных целей программы является повышение уровня занятости граждан, содействие росту их благосостояния, – отметили в акимате Риддера. – Так, по проекту через городской центр занятости трудоустроено четыре человека.

Ремонтные работы завершатся к 1 сентября этого года. Из местного бюджета выделят средства на укрепление материально-технической базы сельского учреждения культуры.

– Преображение клуба значительно улучшит качество оказываемых в нем услуг по организации досуга сельчан, – считают в акимате.

Юрий Пааль

Риддер