Современные сенсации древних кочевников 

Национальный музей страны украсила ещё одна реконструкция воина сакского периода. Этот 17–18-летний юноша жил в VIII веке до нашей эры.

БРОНЗА, ЗОЛОТО, ЖЕЛЕЗО…

Фигура в богатом облачении и с оружием выставлена в не так давно открытом в Национальном музее Республики Казахстан зале «Древнего искусства и технологий Великой степи». Организовал выставку вместе с Национальным музеем РК проектный офис «Рухани жаңғыру» по городу Нур-Султану при поддержке Министерства культуры и спорта РК и акиматов Нур-Султана и Восточно-Казахстанской области.

В экспозиции представлены уникальные золотые изделия сако-скифской культуры из курганов Иссык, Берель, Талды, Таксай, относящиеся к так называемому «звериному стилю». Выставлены здесь и предметы из археологических памятников Боровое, Канаттас, Кызыл-Кайнар-тобе, Актобе, изготовленные в традиции «полихромного стиля». Как известно, такая технология пришла на смену сако-скифскому «звериному стилю». Основным материалом оставалось золото, но ещё более разнообразными стали технические приёмы древних ювелиров – инкрустация из цветных камней, запаивание золотой зерни на основу, запаивание витой проволочки, шнуровое плетение золотых проволочек.

Многие золотые артефакты привезены из Восточного Казахстана, к примеру, археологические находки из могильника Елеке-сазы, который находится в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области. Уникальные экспонаты были найдены известными казахстанскими археологами Зейноллой Самашевым и Абдешем Толеубаевым в прошлом и текущем годах. В зале также презентованы предметы прошлого, найденные сотрудниками Научно-исследовательского института «Халық қазынасы» Национального музея РК при проведении археологических исследований в 2015–2020 годы на погребально-поминальных комплексах, раскинутых в разных регионах Казахстана.

– Имея такие прекрасные артефакты, мы можем выставляться в лучших музеях мира, – сказал на церемонии открытия директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Экспозиция нового зала также включает реконструкцию иссыкского Золотого человека, другие экспонаты из известных уже широкой публике курганов. Среди них ювелирные украшения, образцы оружия из бронзы и железа, золотые изделия, выполненные с применением техники зерни, бронзовые зеркала, бляшки. Привлекает взор бронзовое украшение уздечного набора в виде летящего оленя. Его рога направлены назад, морда приподнята, ноги прибраны к телу. Это дает повод утверждать, что олень из Елеке-сазы в деталях аналогичен таким фигуркам из других курганов, тем не менее, этот летящий олень своим натурализмом превосходит известные до этого образцы рогато-копытных.

Бронзовые прямые и плоские псалии, служившие для фиксации ремней и удержания удил, бронзовые бляхи в виде стилизованных головок грифонов и бронзовые навершия, выполненные в технике литья в глиняной форме, характерной для металлургии ранних кочевников Евразии. Наконечники стрел листовидной или ромбовидной формы с двухлопастным сечением и шипами на втулке. Кстати, среди вооружения, найденного в захоронении юноши-воина из Елеке-сазы, есть и колчан, в который древние жители Казахстана вложили сорок стрел.

Многие особенности, зафиксированные археологами, говорят о высоком социальном статусе погребённого. Несмотря на обилие оружия, найденного рядом с телом, юноша умер не от ранений. В нескольких костях обнаружены отверстия, то есть после смерти с ним выполняли определенные манипуляции для последующего бальзамирования. Перед погребением воина мумифицировали, видимо, для того, чтобы у соплеменников было время проститься с человеком из родовой знати.

ВЛАСТЬЮ НАРОДА ОКОВАНЫ БЫЛИ

Одежда знатного воина была расшита золотым бисером, а шею юноши украшала массивная из золота же гривна. Рядом с ним лежал колчан, соединённый с чехлом для лука, и бронзовый кинжал в золотых ножнах. Кафтан умершего двадцать восемь веков назад украшен фигурками животных размером чуть больше сантиметра, а две штанины практически сверху до низу расшиты золотой зернью.

– В VIII до нашей эры наши предки таким образом украшали брюки, это к вопросу о том, где был изобретён такой привычный нам предмет мужского гардероба, – сказал Зейнолла Самашев.

Уникальная ценность захоронения воина в том, что оно не подвергалось разграблению, поэтому все вещи и само тело лежали так, как их положили современники юноши. Это очень важный факт для археологов, потому что уцелевшее погребение позволяет изучить социальную структуру сакского общества того времени. Молодого человека 17–18 лет мумифицировали, и благодаря прекрасной сохранности костных останков палеогенетики могут проводить исследования, чтобы понять, какой образ жизни вёл этот воин, что употреблял в пищу.

Племенные союзы саков занимали территорию нашей страны в период раннего железного века – в VIII–III вв. до н. э. Именно в эпоху раннего железного века увеличивалось общественное и имущественное расслоение общинников, о чём говорят археологические изыскания и письменные источники. Мы можем видеть это в захоронениях, в богатых высоких курганах находят представителей знати, а простые общинники лежат в малых погребениях.

Общественный строй саков представлял собой военную демократию. Этот термин был введён в научный оборот американским ученым Льюисом Морганом и характеризует древние общества в переходный период от первобытнообщинного строя к государству. Согласно Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, археологически такой общественный строй соответствует ранней поре металлов (бронзы и железа), внедрение которых повлекло за собой развитие плужного земледелия, скотоводства, ремесла, обмена и вместе с тем появление прибавочного продукта и частной собственности.

Признаками военной демократии являются военное предводительство и народное собрание. Более точно об этом сказал автор «Илиады» Гомер, вложивший в уста своего персонажа Одиссея слова: «Был избран я с кораблями идти к Иллиону ⁄ И было отречься нам невозможно – мы властью народа окованы были».

Фридрих Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» называет время военной демократии поздне-первобытной эпохой или периодом разложения первобытного общества. Напомним, когда жил юноша из погребения Елеке-сазы, на дворе стоял VIII век до нашей эры.

Как известно, в 530 году до н. э. в земли саков вторглись персидские

войска во главе с царём Киром, ему противостояла сакская царица Томирис. Геродот подробно описал это сражение: «Вначале оба войска обстреливали друг друга из луков на значительном расстоянии, потом, когда стрелы были истощены, перешли в рукопашную и бились копьями и мечами. Войска долго стояли друг против друга, и ни одна из сторон не обращалась в бегство. Наконец массагеты победили. Большая часть персидского войска пала на месте сражения, а сам Кир был убит».

Впрочем, «отцу истории» не были известны названия племён, живших в середине I тыс. до н. э. на территории Алтая, их он называет «стерегущими золото грифами». Задолго до него автор «Илиады» рассказал о скифах, участвовавших в Троянской войне, датируемой ХІІІ веком до н. э. Гомер описывает доителей кобылиц и млекоедов «гиппомолгов», пожирателей лошадей «голоктофагов» и лучников «абиев».

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

В российском городе Орле есть памятник писателю Николаю Лескову. Рядом с ним стоят скульптурные изображения героев его книг, в том числе Левша, подковавший «аглицкую блоху». Когда в будущем появится памятник сакским умельцам, владевшим технологией запаивания золотых микродеталей, какими их представит скульптор? Если Левша изображен с молотком в руке над наковальней, то нашему далёкому предку, наверное, надо будет дать в руки что-то похожее на паяльник, ведь жившие три тысячелетия до нас мастера осуществляли еще более тонкие операции с металлом, чем орловские мастера.

Доктор исторических наук археолог Зейнолла Самашев считает, что технологический уровень обработки материалов в то далекое время был очень высоким. Особенно поражает техника зерни, все изображения животных изготовлены методом напаивания на поверхность металла зёрен диаметром меньше миллиметра. На одежде и оружии воина из погребения Елеке-сазы обнаружено 15 тыс. золотых деталей разной величины, среди них и миллиметровые шарики с отверстиями для ниток.

– Секрета мы не знаем, к сожалению, – признаёт археолог. – Есть разные предположения, вполне возможно, что технология была довольно простая, но её утратили. Погребённый там юноша был метисом, у него уже обнаруживаются монголоидные черты, но превалируют европеоидные компоненты. Погребение относится к сакской культуре, ко времени уже сформировавшейся формы «звериного стиля».

Выставленные в новом специализированном зале находки последнего времени относятся к эпохе ранних саков. Это, по словам ученого, очень интересный слабоизученный период, до последних лет у исследователей было очень мало материалов, характеризующих ту культуру с их технологическими достижениями. Начиная с 2018 года, на востоке Казахстана обнаружены великолепные артефакты древнего изобразительного искусства и множество материалов, свидетельствующих о высочайшем уровне технологического развития в сакском обществе. Это тончайшие мелкие украшения на одежде и оружии погребённых.

– Думаю, они и в научной сфере, и в плане развития туризма сыграют важную роль, – считает Зейнолла Самашев, – и откроют дорогу исследователям, которые возьмутся изучать художественные особенности так называемого сако-скифского «звериного стиля» и, конечно, технологию обработки материала. Мы уже можем сделать выводы, что в сакском государстве развивалось ремесленное производство не только золота, но и бронзы, развита была и деревообработка. Нам необходимо комплексно изучать и показывать уровень экономического развития наших предков, живших две с половиной – три тысячи лет до нас.

Археологические изыскания в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области начались не так давно. До этого в поле зрения учёных попадали объекты, расположенные в густонаселённых местах, вдоль автодорог с активным движением. Многие из них подвергались в разное время и не единожды разграблениям, и существенных находок дать не могли.

Плато Елеке-сазы расположено в горах Тарбагатая на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. Долина, можно сказать, защищена самой природой, спрятанную от любопытного глаза эту «золотую жилу многоразового использования», как оказалось, неоднократно находили и вновь теряли искатели кладов. В том числе и в наш просвещённый век. И вот наконец это сокровище попало в заботливые руки археологов.

Уже первые находки историков-учёных показали, что Тарбагатайские горы наши предки обживали с незапамятных времен, чему способствовали благоприятный климат и обширные угодья с обильным травостоем. А отсутствие комаров на высокогорье влекло сюда обладателей тучных отар овец и несметных табунов лошадей. Не случайно в этой долине нашли не только царские погребения саков раннежелезного века, но и погребально-поминальные строения древнетюркских каганатов, датируемых V–VIII веками. Сегодня на плато Елеке-сазы зафиксировано семь могильников, включающих более трёх сотен курганов, самый большой из них высотой пять метров и диаметром 120 метров.

Широкой публике открылись фигурки оленей из листового золота, бронзовые наконечники стрел с гофрированными золотыми насадками, бусы, серьги-колокольчики, бесчисленные изделия из золота, украшавшие одежду погребённых, предметы парадного конского убранства, тоже украшенные золотом. Но для отечественных учёных не это главное, для них находки поистине бесценные в силу того, что позволяют расширить наши представления о прошлом нашей страны.

Демонстрируя реконструкцию воина, Зейнолла Самашев особое внимание посетителей выставки обратил на штаны и сапоги, украшенные золотым бисером – миллиметровые капли литого золота просверливали и пришивали к одежде, микроскопические ушки для ниток, припаянные к каждой золотой бисеринке, свидетельствуют, что древние мастера до н. э. VIII века владели технологией микропайки.

Долину Елеке-сазы называют некрополем, но вернее было бы говорить, что здесь ожила история наших предков, находки, обнаруженные здесь, коренным образом меняют наши представления о кочевой цивилизации и позволяют нам называть себя наследниками великого народа, владевшего высокими технологиями. Интересные находки, обнаруженные в Елеке-сазы, сохранившееся в целости погребение знатного воина, характеризуют культуру и образ жизни наших предков, живших в VIII веке до нашей эры. Чтобы наладить производство предметов быта и вооружения из металлов, в том числе из железа, наверняка были востребованы рудознатцы, рудокопы, литейщики, кузнецы, ювелиры, гончары. Могли ли представители всех этих профессий жить в классическом кочевом обществе, где все занимаются только разведением скота? Совершенно очевидно, что немалая часть сакского населения жила в городах. Где же эти города? Их ещё предстоит найти и изучить.

Дулат Молдабаев,

«Казахстанская правда»

№227 от 26 ноября 2020 года