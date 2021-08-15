Современная стратегия лечения

Малоинвазивный немедикаментозный метод лечения туберкулёза лёгких успешно применяют в областном ВКО фтизиопульмонологическом центре.

Как сообщила пресс-служба медучреждения, 40-летний житель Семея поступил в крайне тяжёлом состоянии.

– Пациент поступил к нам с фиброзно-каверозным туберкулёзом, двухсторонним обширным процессом распада правого лёгкого. Осложняло его состояние скопление воздуха в плевральной полости (пневмоторакс), бронхо-плевро-кожный свищ и кахексия 4-й степени (крайнее истощение организма). Через повреждённый бронх нестерильный воздух попадал в плевральную полость, где образовалось скопление гноя, присоединились и другие неспецифические инфекции, – озвучили диагноз в пресс-службе.

Врачами было принято решение установить клапанный бронхоблокатор, однако положение осложнялось низким давлением пациента, критически низкими показателями кислорода в его крови и уровня гемоглобина. Плюс ко всему одно лёгкое было полностью поражённое, второе – частично, а также из-за длительной интоксикации были поражены сердце, печень, почки.

Благодаря профессионализму бригады медиков бронхоблокаторы установили в верхний долевой бронх и в нижний. Клапан позволил создать лечебную гиповентиляцию поражённого участка лёгкого, то есть при вдохе воздух не проникает в блокируемый участок, а мокрота и остаточный воздух при выдохе спокойно удаляются через эндобронхиальный клапан (эффект ниппеля). В результате полость распада закрыта, а здоровая часть лёгкого продолжает работать в прежнем режиме.

Отмечается, что поражённое левое лёгкое фтизиатры продолжат лечить терапевтически. Пациент настроен оптимистично, он уверен, что находится в надёжных руках профессионалов и верит в своё выздоровление.

Стоит отметить, что в Усть-Каменогорске бронхоблокаторы устанавливают только во Фтизиопульмонологическом центре, и это уже третий случай за год.

– Один из пациентов поступил из 4-й горбольницы с двухсторонней пневмонией, правое лёгкое распалось до дольки апельсина, несколько раз проводили бронхоскопию, дважды устанавливали клапанный бронхоблокатор. В первый раз клапан через некоторое время уменьшился в размере, и его заменили. Заблокировав безжизненное лёгкое, врачи продолжили терапевтическое лечение пациента. К моменту выписки он даже прибавил в весе десять килограммов, – рассказали в пресс-службе Центра.

Другой пациент был довольно возрастной. Поступил из областной больницы с неспецифическим воспалением лёгких, бронхо-плевро-кожным свищом, пневмотораксом. После установки клапана пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии и до сих пор благодарен докторам Фтизиопульмонологического центра.

Напомним: туберкулёзным больным весь комплекс лечения предоставляется бесплатно в рамках ГОБМП. Также бесплатно, в рамках ОСМС, оперируют пациентов, поступающих из других больниц или не имеющих диагнозов, связанных с тубзаболеваниями.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО ФПЦ