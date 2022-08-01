Современная классика в оригинале

В Американском уголке при областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялся литературный вечер, посвящённый творчеству Чака Паланика.

Литературный вечер, гостем которого стал стендап-комик Евгений Чебатков, прошёл насыщенно. Поводом для встречи стало чтение произведения Чака Паланика «Бойцовский клуб» на английском языке.

Студенты и взрослые жители областного центра с удовольствием послушали несколько глав романа в исполнении земляка.

– Это была вторая встреча, которую мы организовали с Евгением, первая состоялась ещё в прошлом году. В этот раз решили провести мероприятие в формате чтения на английском языке. Евгений выбрал художественное произведение «Бойцовский клуб». Это его любимая книга, и он может перечитывать её много раз, – рассказал координатор Американского уголка в Усть-Каменогорске Тимур Шайдуллин.

По его словам, одна из основных целей Американского уголка – помочь всем желающим освоить английский язык.

– Организуя каждое наше мероприятие, мы стараемся охватить все аспекты изучения языка: listening (восприятие на слух), writing (письмо), speaking (разговорная речь) и reading (чтение). Во время литературного вечера нам удалось поработать над тремя навыками. Аудитория слушала книгу, некоторые следили за чтением, обсуждение прочитанного также проходило на английском, – пояснил Тимур Шайдуллин.

Участники встречи также смогли задать гостю свои вопросы о литературе, искусстве, хобби и профессиональной деятельности стендап-комика.

– Это место много значит для меня, потому что я провёл здесь несколько лет, в частности изучая язык, – отметил Евгений Чебатков и пожелал удачи всем, кто сейчас занимается этим.

Гульжан Естаева

Фото Жамили Сагындыковой