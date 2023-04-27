Совершили чудо в операционной

Кардиохирурги ВК областной больницы на протяжении десяти часов боролись за жизнь пациента. Им удалось спасти мужчину с расслоением аорты.

Как отмечают врачи отделения кардиохирургии Восточно-Казахстанской областной больницы, это один из самых сложных диагнозов в кардиологии.

51-летнему мужчине стало плохо на улице, но он всё же смог позвонить жене. В итоге его доставили в больницу на машине скорой помощи с симптомами инфаркта, хотя проведённая коронарография его исключила, сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО.

По результатам компьютерной томографии был поставлен диагноз – расслоение аорты. Повреждённым оказался весь сосуд – от сердца до бедра. Такая патология приводит к неизбежному разрыву аорты, что в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

– Жизнь мужчины буквально висела на волоске, когда он оказался на операционном столе, – рассказали в ведомстве. – Всю ночь кардиохирурги Дастан Кадырбаев, Чингиз Балтабеков, анестезиолог Олжас Рахимгалиев, перфузиолог Асет Нурахатов проводили сложнейшую операцию, которая длилась в общей сложности десять часов. Пациента подключили к искусственному кровообращению, его организм был охлаждён до 29 градусов Цельсия. Кроме аорты оказался повреждённым аортальный клапан, врачи его заменили на механический. Практически вся аорта была заменена на искусственный сосуд. Из правой подключичной артерии извлекли тромб.

Только в 8 утра бригада уставших, но довольных результатом хирургов покинула операционную.

– Врачи, оперировавшие меня, совершили настоящее чудо, – поделился благодарный пациент Булат Калиакперов. – Знаю, что у меня было мало шансов. Врачи спасли жизнь не только мне, но и не дали разбиться сердцам моих родных. И все, кто переживал за меня в эту ночь, поняли, что в наших больницах работают настоящие профессионалы высочайшего класса. А ведь они совсем молодые ребята. Сказать, что я благодарен – ничего не сказать.

По словам кардиохирурга ВК ОБ Дастана Кадырбаева, операция была не просто сложной – высочайшего уровня сложности.

– Проведённое оперативное вмешательство было очень серьёзным, седьмого уровня сложности – самого высокого из имеющихся, – отметил Дастан Кадырбаев. – К сожалению, при всех достижениях современной медицины процент летальности при такой патологии очень высокий. Но этого пациента, к счастью, нам удалось спасти. Спустя две недели после операции мужчина чувствует себя хорошо. Дальнейшее лечение и восстановление он будет проходить уже в реабилитационном центре.

В облздраве напомнили, если пациент получил экстренную помощь в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, дальнейшее восстановление и реабилитацию он будет проходить бесплатно в рамках ОСМС.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено УЗ ВКО