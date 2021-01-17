Сотни тысяч квадратных метров

В Восточно-Казахстанской области в 2021 году будет построено рекордное количество жилья. Власти региона планируют возвести более 900 тысяч жилых квадратных метров. Строить обещают по принципу «больше и доступнее».

Важнейшая задача по жилой застройке и созданию социальной инфраструктуры, а также возведению социально значимых объектов остаётся для региона в приоритете. Реализация проектов строительной отрасли имеет не только областное, но и общегосударственное значение.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл совещание в режиме онлайн с акимами городов и районов, в ходе которого обсуждены вопросы строительства жилья и социальных объектов.

2020 год для региона был ознаменован строительным бумом. В рекордные сроки строилось жильё, социальные объекты, дороги. Кроме того, свыше тысячи многодетных и малообеспеченных семей отметили новоселье.

В новом году интенсивность развития строительной отрасли будет только возрастать. Рекордные для региона объёмы будут достигнуты благодаря реализации государственной программы «Нұрлы жер». Главная задача строителей – повышение качества выполняемых работ и создание соответствующей инфраструктуры.

В ходе совещания аким области отметил, что в 2021 году за счёт всех источников финансирования, с учётом переходящих, планируется строительство 912,5 тысячи квадратных метров жилья. В этом году власти ВКО в сотрудничестве с частными инвесторами взяли на себя обязательство возвести 759 одноэтажных домов на 1 143 квартиры для многодетных и малообеспеченных семей, из них 274 жилых объекта будут введены в эксплуатацию в этом году.

Первостепенное внимание глава региона поручил уделить бывшим районным центрам.

– Поручаю акимам городов и районов в течение нескольких дней внести предложения, – сказал Даниал Ахметов. – Необходимо, чтобы вся работа была выполнена в срок и с надлежащим качеством. Также все акимы должны предоставить график выполнения работ по благоустройству территории и проведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

По его словам, в текущем году в девяти бывших районных центрах будут возведены 72 дома на 144 квартиры. Глава региона также сделал акцент на том, чтобы для строительных компаний были созданы равные конкурентные условия.

– Каждый район получит квоту сверх плана на строительство социального жилья, но только в том случае, если параллельно будет строиться кредитное жильё за счёт частных инвесторов, – отметил аким ВКО.

Даниал Ахметов добавил, что в 2021 году продолжится строительство девяти объектов социально-культурного назначения. В настоящее время в Усть-Каменогорске возводится девятиэтажное общежитие на 244 места. В посёлке Степной города Семея запланировано строительство школы на 300 мест, в селе Кайнар – современного физкультурно-оздоровительного комплекса. В сёлах Бозанбай, Таврическое, Маркаколь, Аксуат, а также в городе Серебрянске появится пять новых ФОКов. Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном будет построен в Бородулихинском районе. Бассейны также построят в селе Самарское и в городе Аягозе.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета