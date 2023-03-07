Соответствовать трендам

За каждым успешным учеником стоит учитель-наставник. Какие компетенции необходимо развивать педагогу, чтобы обеспечить прогресс у ребёнка?

В Региональной службе коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием руководителя Управления образования Восточно-Казахстанской области Инессы Чернышёвой и директора Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», филиала АО «Институт повышения квалификации педагогических кадров в ВКО» Гаухар Жумановой. Один из обсуждаемых вопросов – повышение квалификации педагогических кадров.

Бесспорно, постоянное наращивание профессионального багажа – это важный элемент системы непрерывного образования педагогов. Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» отметил, что системе образования необходимы мотивированные и квалифицированные учителя, которые несут именно новые знания ученикам. Глава государства поручил пересмотреть частоту повышения их квалификации и переподготовки, проводить её не раз в пять лет, а раз в три года.

Соответственно, понадобилось обновление системы повышения квалификации. Исследования показали, что современный педагог должен быть универсальным и владеть компетенциями предметника, методиста, исследователя, воспитателя и лидера. Развивать их можно только через проектно-ориентированные формы и методы обучения.

Акцент сделали на практикоориентированные и таргетированные программы профессионального развития педагогов. Как сообщила Гаухар Жуманова, разработаны 44 предметных курса по сложным темам учебной программы в разрезе классов. Анализ результативности курсов показал рост знаний педагогов на 26 процентов.

Также обновили 122 программы с учётом актуальных приоритетов системы образования. Обновление коснулось включения тематики проектно-ориентированного подхода, инклюзивного образования, вопросов «мягких навыков», эмоционального интеллекта, развития критического мышления, работы в команде для совместного решения задач и кейсов. Кроме этого, близится к завершению разработка ещё 50 новых курсов.

– На курсах учителей ждут интерактивные семинары и вебинары, выездные практические работы, эссе, презентации демо-уроков, защита проектов, – отметила Гаухар Жуманова. – Из 80 часов программы 70 отводится на практические семинары, шесть – на выездные практические занятия и четыре – на оценочную деятельность.

Если говорить в целом, от того, насколько педагог овладеет компетенциями, необходимыми для построения образовательного процесса в современном мире, зависят достижения и успехи школьников. Сегодня учитель – это универсальный специалист, который должен повышать квалификацию и быть в курсе образовательных трендов, только так он сможет раскрыть потенциал ученика.

В Восточно-Казахстанской области на сегодняшний день в системе образования трудятся 12 тысяч педагогов.

– По новой системе аттестованы 9132 педагога: 59 – мастеров, 1940 – исследователей, 2206 – экспертов, 2145 – модераторов, 2782 – педагога. Также 412 имеют степень магистра. Пятнадцать учителей стали победителями республиканских конкурсов педагогического мастерства, – сообщила Инесса Чернышёва. – В прошлом году курсы повышения квалификации прошли 4042 педагога, в этом году обучение запланировано для 5369 педагогов.

К слову, в одном из предыдущих номеров «Рудного Алтая» мы подробно рассказывали читателям о том, какая работа ведётся в регионе по повышению квалификации педагогов-языковедов и как это отражается на успехах учеников.

Татьяна Кравченко