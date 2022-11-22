«Солнышко» от фабрики «Рауан»

В Восточном Казахстане выпустили первую коллекцию одежды для особенных детей.

Как рассказали в пресс-службе Палаты предпринимателей ВКО, впервые в Казахстане предприятие швейной промышленности ТОО «ПКП «Рауан» из Усть-Каменогорска выпустило на рынок коллекцию одежды для детей с особенностями в развитии. Руководитель швейной фабрики Алия Адамова намерена масштабно развивать этот вид производства. По её словам, спрос на продукцию огромный, а стоимость в три раза ниже зарубежных аналогов.

Фабричная линейка

Инновационная идея пришла бизнесвумен в процессе работы с центром коррекции и развития «Мархабат», где занимаются особенными детьми с диагнозами аутизм, детский церебральный паралич и другими показаниями. Тогда фабрика готовила модели униформы для воспитателей, педагогов, обслуживающего персонала этого центра.

– Хотелось им как-то помочь, мы выяснили, что существует очень большая проблема – нет одежды для детей с ДЦП, – поделилась Алия Адамова. – Её не шьют в Казахстане. Есть дорогая импортная, но с учётом логистики её стоимость возрастёт ещё больше. В основном мамы этих детей сами перешивают одежду. И мы решили, что запустим в этом году коллекцию именно для детей с особыми потребностями. Создали чат с родителями, изучили потребности, узнали, какие особенности должны быть у одежды, ходили на примерки в «Мархабат».

В настоящее время производственное оснащение предприятия «Рауан» позволяет шить демисезонные и зимние виды одежды для особенных детей. Это боди, спортивные костюмы, комбинезоны. Сформирован список оборудования, которое необходимо приобрести, чтобы дополнить коллекцию летними моделями из трикотажа.

Руководитель предприятия планирует отшивать эти модели на уровне масс-маркета, чтобы продавать их по всему Казахстану. Спрос очень большой, цена зарубежных аналогов высокая, а стоимость отечественных изделий будет удешевлена за счёт того, что это будет фабричная линейка.

Специфические особенности воспитанников коррекционных центров «Мархабат» и «Demey», которые наладили сотрудничество с ПКП «Рауан», требуют особого подхода к пошиву одежды. Для того чтобы одеть такого ребёнка, родителям приходилось прилагать много усилий. С новой коллекцией даже для смены памперса не потребуется снимать весь костюм. При этом ткань содержит до 90 процентов хлопка, что позволяет телу «дышать» и не стесняет ребёнка в движениях.

С учётом всех пожеланий

Логотип для одежды разработал алматинский дизайнер Ербол Насанов. Он содержит международный символ аутизма – паззлы, а также солнышко, выбранное фабрикой «Рауан» для олицетворения добра, тепла, рассвета. Алия Адамова надеется, что этот логотип станет общим для всех казахстанских детей с особенностями в развитии.

Мама особенного ребёнка Айтолкын Мукашева работает воспитателем в центре «Мархабат». Вместе с другими родителями она принимала непосредственное участие в формировании заказа на пошив одежды.

– Моему ребёнку пять лет, он не разговаривает, не социализирован, у него страдает мелкая моторика, поэтому ему сложно переодеваться самому, – пояснила она. – Замочки в обычной одежде очень маленькие, ему трудно их открывать и закрывать. А цель каждого родителя – это, конечно, научить своего ребенка самостоятельности. Поэтому, когда Алия Маратовна предложила шить для наших детей, мы очень обрадовались.

По словам Айтолкын Мукашевой, высказывались предпочтения вплоть до материала, расположения кармашков, размера замочков. Кроме того, такие дети очень чувствительны к цветам, для одежды больше подходят однотонные, спокойные расцветки. И всё это было учтено.

В первую очередь на фабрике «Рауан» постарались охватить детей из малообеспеченных и многодетных семей, но цель у предприятия глобальная – дойти до каждого особенного ребёнка в Казахстане. Помимо непосредственно детской одежды здесь также принимают заказы на пошив изделий для молодёжи и взрослых с особенностями в развитии.

– Надеемся, увидев нашу коллекцию, на нас выйдут спонсоры и помогут с приобретением оборудования для пошива летней коллекции, – подытожила Алия Адамова. – Мы даже не думали, что в нашем городе так много особенных детей, которые нуждаются в специальной одежде, а сколько же их по всей стране?!

Ерик Абитов

Фото Аяужан Утеулиновой