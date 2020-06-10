Солнце, воздух и вода

Продолжается планомерная работа по улучшению экологической ситуации в регионе.

5 июня в Казахстане отметили День эколога – профессиональный праздник всех защитников природы. К ним относятся не только госслужащие, сотрудники заповедников и штатные экологи предприятий, но и все неравнодушные граждане.

В Восточном Казахстане всё, что происходит в этой сфере, привлекает тотальное внимание жителей региона. Поэтому многие не понаслышке знают о том, что в нашей области в сфере охраны окружающей среды и регулирования природопользования осуществляется масштабная работа по стабилизации экологической обстановки.

Так, в прошлом году финансирование природоохранных мероприятий составило более 5,3 млрд тенге. Реализующиеся проекты по охране атмосферного воздуха позволили достичь улавливания загрязняющих веществ от стационарных источников на уровне 92,3 процента.

Примечательно, что общий объем выбросов загрязняющих веществ по области за последние шесть лет сократился на 10 тыс. тонн. В последние годы крупными предприятиями региона в природоохранные мероприятия инвестировано 27,2 млрд тенге.

Разработан Комплексный план по улучшению экологической обстановки в Восточно-Казахстанской области на 2020–2024 годы. По поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева организована система экологического мониторинга. Созданы условия для беспрепятственного онлайн-доступа населения к этой информации, что позволяет оперативно реагировать на факты превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

В областном центре на территории жилой зоны продолжаются работы по ликвидации исторических очагов радиоактивного загрязнения. В текущем году планируется ликвидировать ещё два таких очага.

Сотрудники районных и городских акиматов регулярно организовывают и проводят мероприятия по ликвидации стихийных свалок, озеленению, санитарной очистке населенных пунктов. Следует особо отметить, что местные жители всегда охотно принимают участие в субботниках и мероприятиях по очистке территорий. Не остается в стороне и молодежь – школьники, студенты, активисты помогают в высадке деревьев и озеленении городов и районов, в которых проживают.

Планомерно создаются зеленые пояса вокруг городов и сел региона. В рамках региональной программы «Жас Өркен» высажено 170,3 тыс. деревьев. Озеленение территории продолжится, учреждениями лесного хозяйства в этом году отпущено 16 тыс. штук саженцев различных древесно-кустарниковых пород.

В области функционируют особо охраняемые территории и учреждения лесного хозяйства. Общая площадь лесного фонда составляет 3,7 млн га. За последние два года показатель противопожарного материально-технического оснащения лесных учреждений доведен до 63 процентов.

Особое внимание уделяется стабилизации состояния популяций основных охотничье-промысловых видов диких животных. Увеличена численность некоторых их видов, в том числе боровой дичи, пушных, медведя. В целях сохранения популяции рыб ежегодно проводятся мероприятия по зарыблению водоемов.

Дарья Антон

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