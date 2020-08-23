«Слова назидания» Абая Кунанбайулы впервые издали на хинди.

В рамках празднования 175-летия Абая Кунанбайулы Индийский совет по культурным связям (ICCR) выпустил «Слова назидания» на хинди. В книге, названной «Шабд Манджуша» (Сокровищница слов), содержится 40 стихотворений и 45 слов Абая.

Также в неё включены два предисловия – от Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Посла Индии в Казахстане Прабхата Кумара. На онлайн-презентации книги генеральный директор ICCR Динеш Патнаик подчеркнул, что произведения Абая Кунанбайулы являются духовным достоянием не только Казахстана, но и всего человечества. Добавим, что в знак признания выдающихся заслуг Абая и уважения одна из улиц в столице Индии Нью-Дели названа в его честь.

Александра Исаева