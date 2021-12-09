Сохраняют качество жизни

Хирурги больницы скорой медицинской помощи города Семея установили имплант пациентке с переломом головки плечевой кости. В регионе эта уникальная операция проведена впервые в рамках ОСМС.

Медицина Восточного Казахстана динамично развивается, постоянно обновляются технологии. В течение нескольких лет врачи Центра политравмы и ортохирургии поэтапно осваивали современные методы лечения в области эндопротезирования. А с введением обязательного социального медицинского страхования высокотехнологичные операции стали доступны практически всем жителям региона.

С тяжёлой травмой – многофрагментарным переломом плечевой кости – в Центр политравмы и ортохирургии БСМП Семея была доставлена 58-летняя пациентка.

Учитывая её возраст и сопутствующие болезни, хирурги приняли решение провести высокотехнологичную операцию с установкой импланта.

По словам врача – травматолога-ортопеда Дамира Сыдыкова, до сегодняшнего дня подобный вид операции ещё не применялся в стенах БСМП. Ранее при тяжёлых оскольчатых переломах медики ограничивались остеосинтезом – методом сращивания кости.

Для проведения высокотехнологичной операции был использован дорогостоящий и качественный имплант производства Франции, стоимость которого полностью покрыла страховка пациентки в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Операция, по словам медиков, прошла успешно. После нескольких недель первого этапа реабилитации и в связи с выздоровлением женщину выписали из клиники.

– Плечо – самый подвижный сустав в теле человека, – говорит Дамир Садыков. – Утрата его нормального функционирования вследствие болезни или травмы сильно ухудшает качество жизни, а иногда даже ставит её под угрозу. Применение новейших технологий позволяет полностью восстанавливать подвижность в суставе, при этом избавляя пациента от боли.

Как отмечают врачи Центра политравмы и ортохирургии, количество пациентов с заболеваниями плечевого сустава в регионе велико. Это люди тяжёлого физического труда, спортсмены, страдающие от травм, пожилые люди. Теперь восточноказахстанцы, участники системы ОСМС, могут получать высокотехнологичную помощь бесплатно, не выезжая за пределы области.

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы ВКО филиала ФСМС