Сохраняя природу 

Инвестиционные вливания в охрану окружающей среды увеличились почти на четверть.

Такие данные опубликованы на сайте finprom.kz. За январь-сентябрь 2020 года инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, составили 115,9 млрд тг – на 23,7 процента больше, чем годом ранее.

Для сравнения: за девять месяцев прошлого года сумма капвложений в секторе составила 93,7 млрд тг, увеличившись сразу на 79,3 процента за год.

В региональном разрезе чуть больше половины всего объёма вложений приходится на три региона: Акмолинскую (35,3% от РК, или 40,9 млрд тг,), Восточно-Казахстанскую (10,3% от РК, или 11,9 млрд тг,) и Павлодарскую (7,9% от РК, или 9,2 млрд тг) области.

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