Сохраняя национальный код 

Областной семинар-совещание по вопросам ономастики «Атамекен атаулары – тарихи шындығымыз» прошёл в Восточном Казахстане.

Семинар, объединивший на одной онлайн-площадке учёных, руководителей, специалистов отделов внутренней политики, культуры и развития языков городов и районов, организовало Управление по развитию языков Восточно-Казахстанской области.

Основной темой обсуждения стал поиск путей решения выявленных научных проблем, определение направлений дальнейшего развития системы ономастики. В том числе шла речь о необходимости систематического проведения работ по восстановлению исторических названий местными исполнительными органами.

– Решение проблем ономастики является одним из основных направлений государственной языковой политики Республики Казахстан. За последние пять лет в этой сфере на территории региона выполнен большой пласт работы, – подчеркнула руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова.

По её словам, в течение этого времени областной ономастической комиссией проведено

21 заседание, на котором рассмотрено 892 вопроса.

В 2015 – 2016 годах 32 улицам, трём населённым пунктам, 17 объектам городов и районов области были возвращены исторические названия, а также присвоены имена великих личностей – Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова, Ахмета Байтурсынулы и других.

Напомним, в 2017 году была опубликована статья Первого Президента РК – Елбасы

Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в которой отмечено: «Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода».

Так, исходя из идей, изложенных в статье, управлением совместно с учёными, историками, представителями этнокультурных объединений и советов аксакалов проведён анализ идеологически устаревших наименований в регионе.

В результате в 2017 – 2018 годах были переименованы 317 улиц, 16 населённых пунктов и 11 объектов.

Следом в 2018 году вышла ещё одна статья Елбасы «Семь граней Великой степи». Одну из граней Первый Президент Казахстана назвал «Колыбель тюркского мира» и написал: «Большое значение для истории казахов и других народов Евразии имеет Алтай. Испокон веков эти величественные горы не просто украшали земли Казахстана, но и являлись колыбелью тюрков».

Согласно Указу Президента РК от 28 декабря 2018 года Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области переименованы в район Алтай и город Алтай.

– За 2019 – 2020 годы проведена работа по переименованию и присвоению на-

именования 164 улицам и двум населённым пунктам, – сообщила Роза Толемысова. – Кроме того, в этом году опубликовано Постановление Правительства РК о присвоении наименований и переименовании 21 объекта.

Руководитель областного управления по развитию языков рассказала о конкретных изменениях, произошедших в каждой точке Восточного Казахстана. Остановимся на некоторых из них. К примеру, по информации управления, в Усть-Каменогорске из 726 улиц названия 11 идеологически устарели. В этом списке находятся ул. Калинина, ул. Клары Цеткин, ул. Декабристов, ул. Кривоноса, Быструшинский переулок, ул. Колхозная, Советский переулок, ул. Совхозная, ул. Фрунзе, ул. Шевченко.

Тем не менее, за последние пять лет и в областном центре проведена колоссальная работа. Даны положительные заключения Республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК по присвоению наименования и переименованию 57 улиц, двух парков, 12 школ и одного колледжа.

Теперь пр. Карла Маркса называется пр. Қазыбек би, ул. Ворошилова – пр. Шакарима, Комсомольская – Жастар, Лениногорская – Теміржолшылар, Питерских Коммунаров – Льва Толстого, Революционная – Қалихана Ысқақа, Орджоникидзе – Сағадата Нұрмағамбетова, Дзержинского – Әміре Қашаубаева, Кирова – Антона Чехова, Октябрьская – Мұхамеджана Тынышпаева, Советская в посёлке Меновное – Адольфа Янушкевича, Крупской – Евгения Брусиловского, Советская – Александра Затаевича, Головкова – Бейбітшілік, Изгутты Айтыкова в квартале между ул. 30-й Гвардейской дивизии и Виноградова – Асар, пр. Тәуелсіздік – пр. Нұрсұлтана

Назарбаева, а парк «Жастар» носит имя Қасыма Қайсенова.

В Семее по решению республиканской и областной ономастических комиссий также изменены названия ряда улиц. К примеру, ул. Крупской стала ул. Әзілхана Нұршайықова, Декабристов – Нурсая, Социалистическая – Самал, Колхозная – Берел, Комсомольская – Жібек жолы, Кутузова – Ардагерлер, Строительная – Тұрсынғазы Рахимова, Ленина – Мәңгілік Ел, Краснознаменная – Баян Байғожиной, остров Полковничий – остров Бейбітшілік.

Перемены постигли и Риддер. Здесь переименовали село Дом отдыха «Лениногорский» в село Лесное, а ул. 1-ю Стахановскую – в Бірлік. В ноябре этого года в Республиканскую ономастическую комиссию при Правительстве РК было внесено предложение о переименовании улицы Островского в проспект Абая. Если оно найдёт поддержку, то одна из крупных улиц города будет носить имя великого поэта.

– Кроме того, в районе Алтай изменились названия 26 улиц, в Кокпектинском районе – 62 улиц и трёх школ, Бескарагайском – 14 улиц и двух школ, Бородулихинском – четырёх населённых пунктов, 34 улиц, двух школ, – проинформировала Роза Толемысова. – В других городах и районах также проведена хорошая работа.

В целом, за последние пять лет в регионе изменены названия 513 улиц, 23 населённых пунктов и 49 объектов.

В ходе семинара-совещания доцент ВКУ имени С. Аманжолова, кандидат филологических наук Бердибек Бияров выступил с докладами на темы «Трансграничные топонимы» и «Вопросы транслитерации топонимов на латинскую графику».

– Транслитерация названий географических объектов – актуальная проблема. Пока алфавит ещё не утверждён. На наших картах есть ошибки в названиях местностей. Нужно сначала всё исправить. Например, Бала Құсмұрын – Бала Қосмұрын, Түйемойнақ – Түйемайнақ, – отметил Бердибек Бияров. – Иначе в дальнейшем это может повлечь сложности во время перевода на латинскую графику.

Старший преподаватель кафедры истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин ВКУ имени С. Аманжолова Жаннета Калимолдина рассказала об изменениях на-

именований населённых пунктов Восточного Казахстана в 1916 – 1917 годах, основываясь на документах Государственного архива РК.

По её словам, необходимо опираться на исторические факты при присвоении наименований географическим объектам.

– В Государственном архиве РК и архивах Оренбурга и Омска сохранено множество любопытных сведений. В том числе есть информация о том, как изменялись наименования населённых пунктов Восточного Казахстана, – сказала Жаннета Калимолдина. – Согласно этим данным, в 1917 году был издан специальный закон, в котором сказано, что населённые пункты нужно переименовать, дабы было удобнее установить почтовую связь. Так, с января 1917 года до Октябрьской революции были изменены многие наименования.

Как пояснила учёный, согласно Приказу № 5565 Степного Генерал-губернатора о переименовании казахских сёл от 28 февраля 1917 года (ГА РК, фонд 15, опись 1, дело 1733) Қызыл жал переименовали в Харитоновский, Саменовский – Лубянский, Ақ бастау – Ермолаевский, Шет төбе-бауыр – Купринский, Қарамола – Чеховский, Жаңғыз ағаш – Суховский, Сарыөзек – Покосный, Шоқпартас – Зябликовский, Секетас – Князевский, Аршалы – Артамоновский, Қаржау – Ясеневский и многие другие.

– Населённый пункт Әулие бұлақ в Уланской волости тоже хотели переименовать. Тогда местные жители перевели наименование с казахского языка и предложили назвать село Святая речка, – сказала Жаннета Калимолдина. – Но ответ был категоричен – все наименования должны быть на русском языке. Никакие киргизские, немецкие наименования не допускались, как и переводы. В итоге Әулие бұлақ стал Власевский.

Подводя итоги семинара, Роза Толемысова отметила, что исследования учёных позволят решить актуальные вопросы сферы ономастики в Восточно-Казахстанской области.

Гульжан Естаева

Фото Управления по развитию языков ВКО,

Ануара Тюлюбаева

По заказу Управления

по развитию языков ВКО