Сохраняя мгновения жизни

Семь лет назад Денис Комиссаров впервые взял в руки фотоаппарат и больше с ним не расставался. Сейчас он известный в своих кругах фотограф, увлечённо занимающийся любимым делом.

Родился и вырос Денис Комиссаров в Семее. И профессию он выбрал отнюдь не творческую. Обучившись в электротехническом колледже, стал наладчиком электрооборудования. Работал по специальности на разных предприятиях.

В свободное от работы время занимается творчеством – создаёт светильники из подручных материалов и, конечно же, фотографирует.

Незаметно для самого Дениса его хобби переросло в нечто большее, и всё чаще любительские работы автора начали получать восторженные отзывы публики. Он участвовал в городских, областных, республиканских выставках и конкурсах по художественной фотографии и становился призёром. Также принимал участие в конкурсах, проводимых в соседних странах.

К примеру, в 2016 году наш земляк был удостоен первого места в конкурсе-выставке, посвящённом 25-летию Независимости Республики Казахстан, в Семее. Осенние пейзажи фотографа заняли первое место на конкурсе в Верхней Пышме и второе место – в Омске.

В 2019 году он стал дипломантом третьей степени в номинации «Пейзаж Восточного Казахстана» на областном конкурсе изобразительного искусства «Творчество молодых», организованном в рамках проекта «ART-Жастар». Тогда вниманию зрителей были представлены его снимки под названием «Свобода» и «Величие природы», на которых запечатлены красоты Семея.

– Как Вы начали заниматься фотографией?

– Я пришёл к этому увлечению абсолютно случайно. Всё началось с того, что попросил у друга его камеру. Решил попробовать сделать несколько кадров. Полученный результат меня приятно удивил и вдохновил. После этого купил свою первую камеру Canon и занялся фотографированием природы.

– Что нравится фотографировать больше всего?

– Люблю фотографировать детей. В первую очередь, дети – это настоящие эмоции. Мне нравится ловить искренние улыбки на их лицах. К тому же у меня получается легко находить общий язык с ребятишками. Однажды провёл мастер-класс по художественной фотографии для воспитанников детского дома. Рассказал им о некоторых секретах своей работы. Знаете, и мне, и ребятам всё очень понравилось.

– Как находите идеи для съёмок?

– Идеи придумываю сам, мысленно составляю конечный образ, а потом пробую реализовать его. Помимо этого, читаю литературу о фотографии различных авторов. Выполняю практические задания. Это помогает развиваться в своём деле.

– Есть ли у Вас любимая фотография?

– Многие люди, с которыми я встречаюсь, задают мне этот вопрос. Ответ всегда один и тот же. Он схож с цитатой известного американского фотографа Имоджен Каннингем: «Которая из моих фотографий самая любимая? Та, которую я собираюсь снять завтра». Считаю, что у каждого снимка есть своя изюминка.

– Как относитесь к Photoshop?

– Честно говоря, пользоваться Photoshop не умею. Я привык делать живые и естественные фотографии. Хочу, чтобы мои снимки и без обработки производили определённый эффект на зрителя.

– Долгое время Вы проживали в Семее. Есть ли у вас любимые локации для проведения фотосессий в этом городе?

– Несомненно, в Семее есть множество красивых мест. Больше всего мне нравится Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых. Там найдётся масса всего интересного для любителей искусства и также можно сделать много красивых фотографий.

– Что посоветуете начинающим фотографам?

– У начинающего фотографа, прежде всего, должно быть желание учиться, тогда и результат может превзойти все ожидания. Главное, нужно запомнить, что наличие дорогой камеры не делает тебя профессиональным фотографом. Красивый снимок можно сделать и на «мыльницу» (непрофессиональный компактный фотоаппарат). Так что желаю удачи и вдохновения всем, кто решил глубже погрузиться в чудесный мир фотографии.

– В завершение традиционный вопрос. Планируете в ближайшее время заняться каким-либо новым проектом?

– Сначала хочу поблагодарить всех, кто следит за моим фототворчеством. Они вдохновляют меня продолжать заниматься делом, которое мне по душе. Если говорить о планах, есть желание провести в будущем свою персональную выставку, чтобы люди могли увидеть мои снимки вживую, а не с экранов смартфонов или компьютеров.

Гульжан Естаева

Фото из архива Дениса Комиссарова