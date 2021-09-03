Сохранить великое наследие времени

Три года назад, в июне 2018 года, Постановлением Правительства РК был создан Государственный национальный природный парк «Тарбагатай». Принятое решение означало завершение одной большой работы и начало другой, ещё большей и многообразной.

Вопрос о необходимости создания государственной защиты флоры и фауны Тарбагатайских гор возник ещё в середине 80-х годов прошлого века. Тогда на западных отрогах хребта Тарбагатай были созданы природные ботанические заказники «Урджарский», «Алет» и «Солдатская щель». Сейчас все они вошли в состав созданного парка.

В 2008-2009 годах в горах Тарбагатая работала научная экспедиция, она изучала фауну, флору, погодно-климатические условия, ландшафт местности. Учёные выявили, что в предгорьях и самих горах Тарбагатая произрастает 167 эндемических видов растений и среди них 23 – собственно тарбагатайских, а также 376 видов животных и птиц, из которых 60 занесены в Красную книгу.

Выводы экспедиции стали основой для принятия решения о создании Государственного природного парка. Здесь необходимо вспомнить слова из статьи Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи», в которой Елбасы ещё раз напоминает о великом историческом наследии, что досталось нашей стране.

Нурсултан Абишевич пишет: «Наша земля стала местом, откуда происходят многие предметы материальной культуры». Это утверждение в статье относится к Седьмой грани Великой степи и отождествляется с яблоней Сиверса. Слова Елбасы: «Время – мера всех событий» – как нельзя лучше характеризуют всё связанное с историческим эндемиком, прародительницей всех яблонь на свете – яблоней Сиверса, которая в первозданном виде сохранилась на территории нашей области, в южных предгорьях хребта Тарбагатай, которые полностью вошли в состав парка…

Понятно, что сохранение этой исторической реликвии стало одной из главнейших задач, поставленных перед парком. Цели создания парка были обширны и многоплановы, в них входят сохранение биологического ландшафтного разнообразия, использование в природоохранных, эколого-просветительных, научных, туристических и рекреационных целях созданных природой уникальных комплексов и образований.

ИТОГИ ТРЁХ ЛЕТ

Директором нового, тринадцатого по счету в Казахстане, парка был назначен опытный и знающий тему руководитель Алибек Токымтаев, до этого назначения он семнадцать лет возглавлял Западно-Алтайский государственный заповедник.

Размеры парка внушительные, его площадь составляет более 143 тысяч гектаров, которые разбиты на шесть кластерных участков: «Горы Тарбагатай», «Горы Карабас», «Горы Аркалы», «Долина реки Урджар», «Долина реки Катынсу», «Долина реки Емель». Такая раздробленность территории создаёт неудобства в работе, участки находятся далеко друг от друга.

Даже самый большой и главный из них – «Горы Тарбагатая» – состоит из нескольких разных по площади участков. Хотя за каждым закреплены инспекторы, уследить за всем происходящим на территории парка достаточно сложно.

– Три года – это не тот срок, после которого можно подводить итоги, – говорит Алибек Токымтаев. – Но всё-таки сделано главное: укомплектован штат, созданы профильные отделы, и парк начал работать.

У каждого из отделов своя работа. Пожарная безопасность, пресечение браконьерства и незаконных порубок леса – это прерогатива отдела охраны природных комплексов объектов, и уже есть неплохие результаты. Согласно проведённым к моменту открытия парка наблюдениям, на его территории было около двухсот голов краснокнижных архаров, сейчас их насчитывается более пятисот.

Перестали чувствовать себя уютно в этих метах браконьеры и незаконные порубщики леса, за три года к ответственности привлечены 128 любителей лёгкой наживы. Ответственный за это отдел – самый большой в «Тарбагатае», в нём трудятся более восьмидесяти инспекторов. Мобильность и оперативность их работы обеспечивают приобретённые парком двадцать лошадей и шестнадцать мотоциклов.

В целях сохранения и восстановления природных комплексов отделом науки разрабатывается программа «Летопись природы», ведётся мониторинг состояния, развития и изменения природных процессов на протяжении каждого года. Наблюдение за животным миром на территории парка ведётся как непосредственно инспекторами и специалистами, так и с помощью видео-, фотоловушек. Благодаря этому оборудованию удалось зафиксировать в фотоловушке американскую норку и колонка. Прежде этих животных в этих местах не наблюдали…

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Национальный парк «Тарбагатай» – для урджарцев образование новое и незнакомое. Иногда возникает непонимание при общении с людьми, которые вели и продолжают вести хозяйственную деятельность на землях, которую арендуют или приобрели ещё до организации парка. В основном это пчеловоды и животноводы, которые используют предгорья для выпаса скота.

Привыкшие к вольнице на собственных землях, они не очень охотно идут навстречу, особенно в вопросах экологии, сохранности растительного мира, да и соблюдения своих границ с парковыми. С населением работает отдел экологического просвещения. Делается это в рамках международной акции «Марш парков», поддерживается постоянная связь с акимами сельских округов, общественными организациями, школами.

Проводятся массовые субботники по очистке территорий и родников, высадке саженцев, организуются лекции, оформляются наглядные «выставки» из экологических отходов, собранных на территории округа. Не меньшую профилактическую функцию выполняют установленные аншлаги, предупредительные таблички, информационные листовки, буклеты, материалы, опубликованные в районной газете.

Есть ещё одна благородная миссия, которую взяли на себя работники природного парка. Некоторые населённые пункты района, особенно те, что расположены в степной равнинной зоне, выглядят весьма бледно, точнее, серо из-за почти полного отсутствия в них и вокруг них зелёных насаждений. Как известно, есть поручение Президента РК Касым-Жомарта Токаева о том, что вокруг каждого села и города должна быть зелёная зона, а сами города и сёла должны просто утопать в зелени.

И в «Тарбагатае» приняли решение: в целях дальнейшего озеленения территории не только парка, но и всего района основать питомник для выращивания саженцев. Год назад был заложен такой питомник «Карабулак» площадью десять гектаров. На трёх из них уже высажены саженцы тополя, дуба, клёна, сибирской ели и других деревьев. В следующем году будет засажена вся площадь питомника.

Саженцы из питомника по достижении трёхлетнего возраста будут передавать в сельские округа для озеленения их территорий. Это как раз тот случай, когда совмещается полезное с приятным, сельские округа одеваются в зелёный наряд, а у «Тарбагатая» появляется дополнительный источник самофинансирования. К этому источнику добавился ещё один: год назад было приобретено шесть пчелосемей, нынче их уже более двадцати, товарного мёда пока немного, но всё впереди.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ КРАЯ

Одним из важных и одновременно очень непростым вопросом является развитие экологического туризма. Как известно, все природные парки мира существуют, главным образом, для туризма и за счёт туризма. Тарбагатайский хребет представляет собой настоящее Эльдорадо для организованного туризма, ресурсы которого до настоящего времени не используются.

Территория, занятая парком, – это идеальное место для развития не только экологического, но и познавательного туризма. Этому способствует богатая история края, наличие разнообразных памятников старины. В горах сохранилось много наскальных рисунков – петроглифов, остатков древних поселений, крепостей, захоронений.

Туристам будет интересно увидеть причудливые скальные образования: одно внешним видом напоминает черепаху, другое – сфинкса. Заманчиво побывать на самой высокой горе Тарбагатайских гор – Бастау, её высота составляет 2992 метра. Вполне возможно, на неё будет проложен конный маршрут. Хотя это совсем непросто, пока ещё нет специально подготовленных проводников-инструкторов.

Уже сейчас можно побывать в диком горном ущелье, в котором берёт свои истоки река Кусак. Знаменито это место тем, что немного ниже, где небольшие ручейки превращаются в бурную реку, природа создала водопад. Сейчас он не такой большой, каким был ещё относительно недавно. В 30-40-х годы прошлого века Кусак был многоводной мощной рекой, соответственно, и водопад представлял собой потрясающее зрелище.

С водопадом связана одна легенда. Вода, падая с десятиметровой высоты, выбивала в месте падения своеобразный лоток. Кусак начинался в горах, где много кварцевых жил, а кварц, как известно, сопутствует месторождениям золота. Поэтому возникли предположения, что в лотке под водопадом скапливается золотой песок. Из-за мощного потока воды, свергавшейся с высоты, никто не решался нырнуть за золотом.

Но, как говорят старожилы, нашёлся человек, способный на это. Жил в те годы в селе Ириновка (ныне Кокозек) мужчина небывалой физической силы и просто гигантского роста, за что его в деревне прозвали «полтора Ивана». Якобы только он один рисковал нырнуть под водопад. Делал он это один раз в году на праздник Ивана Купалы. Нырял под водопад на глазах односельчан и выныривал с высоко поднятыми руками, со сжатыми кулаками, показывая тем самым, что вытащил две пригоршни золотого песка.

Что на самом деле было у него в руках, он никому не показывал. Поэтому было золото или нет – не известно. Но доподлинно известно, что ещё до Великой Отечественной войны в горах Тарбагатая работала геологическая экспедиция, которая обнаружила золотоносные породы, однако содержание в них благородного металла было недостаточным для промышленной разработки. Тем не менее, легенда про «полтора Ивана» для туристов будет весьма интересна.

ВСЕ МАРШРУТЫ ХОРОШИ!

На сегодня составлены и утверждены четыре туристических маршрута. Работает пока только один из них – «Горы Карабас». Здесь обустроена смотровая площадка, расположенная на самой высокой точке этих гор – 1800 метров. Гора эта примечательна тем, что здесь очень давно поставлен своеобразный бетонный тур с неглубокой нишей, в которой имеется печать с буквами ГУКС. Старожилы называют её печатью НКВД и считают, что гора прячет много секретов былых времен. Хотя, вероятнее всего, тур – это точка, указывающая точные координаты этого места. Кто и зачем это делал – не известно, но это место также притягивает любознательных туристов.

На Карабасе можно полюбоваться петроглифами, которые изображают различных животных и сцены охоты на них. Эти наскальные рисунки относятся к IV-V векам до нашей эры. Смотровая площадка оборудована специальной оптической техникой, с помощью которой, если повезёт, можно наблюдать за пасущимися архарами. В этих горах находится самая многочисленная популяция этих животных.

Подходит к завершению обустройство второго туристического маршрута – «Алет». В красивом глубоком ущелье, где начинается река Урджар, заканчивается строительство гостевого домика и кордона. Здесь создаются уютные площадки для пикников и отдыха, которыми могут воспользоваться как туристы, так и гости кордона.

Есть вероятность создания ещё одного туристического маршрута, правда, его ещё нет и в проекте, но он уже действует стихийно. Речь идёт о сплаве по реке Урджар на байдарках. Уже немало урджарцев прошли этот маршрут. Начинается он у слива рек Кусак и Урджар и завершается немного выше впадения реки в озеро Алаколь. На маршрут уходит от четырёх до шести дней, скорость прохода маршрута регулируют сами туристы.

Конечно, создание такого маршрута требует затрат: нужны байдарки, необходимо обустроить стоянки для ночлега и отдыха туристов и обязательно потребуется транспорт, чтобы вернуть туристов домой после прохождения. Думается, что такой будет пользоваться спросом.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

– Исходя из собственного опыта работы с природными образованиями, – говорит Алибек Токымтаев, – я уверен, что такой парк нужен этим благодатным местам. Он обязательно принесёт и уже принёс немало хорошего урджарцам.

Сомнений нет. Помимо того, что природа района получила надёжную защиту и реальную возможность развиваться дальше, немаловажен и такой чисто человеческий фактор – с образованием парка «Тарбагатай» в районе добавилось 145 постоянных рабочих мест, и все они на сегодня заняты.

Причём, чтобы работать в парке, человек должен иметь образование, нужное для парка профиля. В районе таких было совсем мало. Но сейчас те, кто пришёл в парк и решил в нём работать постоянно, поступили в соответствующие учебные заведения и в скором будущем получат необходимое образование.

Можно констатировать, что урджарцы и парк «Тарбагатай» находят взаимопонимание. Значит, у этих отношений есть будущее. Вместе с тем создание природного парка можно считать отсчётом времени, с которого природу следует рассматривать не как предмет для удовлетворения своих хозяйственных и личных потребностей, а как единую среду обитания живых существ и растений. Создание такого симбиоза позволит уверенно сохранить великое наследство времени – живую, радующую своей красотой и богатством природу.

Александр Шака

Фото автора

Урджарский район