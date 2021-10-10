Сохранить снежного барса

В преддверии Международного дня снежного барса в Казахстане стартовал конкурс рисунков для детей и подростков «Қар барысын сақтайық!» («Сохраним снежного барса!»).

Творческую инициативу поддержала Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в Казахстане совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстана (КЛХЖМ МЭГПР РК) при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ).

Конкурс проходит с 27 сентября по 23 октября этого года и приурочен к празднованию Международного дня снежного барса, который отмечается во всём мире 23 октября. К участию в нём приглашаются дети и подростки от семи до 16 лет, проживающие в Восточно-Казахстанской области.

Работы для участия принимаются в живописи и графике, на них должны быть изображены снежный барс, экосистема (среда обитания) снежного барса.

– Конкурс призван обратить внимание общественности на необходимость принятия активных мер по сохранению популяции снежного барса и снизить риски исчезновения краснокнижного животного в Казахстане, – отмечают организаторы.

Конкурсное жюри определит победителей 29 октября. Самые интересные работы будут отмечены дипломами и специальными призами.

Напомним, снежный барс занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и Казахстана. В настоящее время общая численность этих животных в Казахстане составляет 135–170 особей. С 2018 года ПРООН и Глобальным экологическим фондом реализуется проект по сохранению и изучению снежного барса в Казахстане.

Баян Аскар

Фото из открытых источников