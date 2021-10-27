Сохранить историю, приумножить достояние

В марте этого года была утверждена «Дорожная карта по сохранению объектов историко-культурного наследия города Семея на 2021 – 2025 годы». Запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ на девяти памятниках истории и культуры. Об этом на пресс-конференции в РСК сообщила руководитель городского отдела культуры и развития языков Назерке Аккожина.

Согласно документу, планируется реставрация мечети Т. Каукенова, здания метизно-фурнитурного завода (бывшая мельница купца Мусина), здания насосной станции; пожарного депо, спортивной школы (бывшая синагога), Дома губернатора (ныне областной историко-краеведческий музей), Дома почтальона Липухина, (ныне литературно-мемориальный дом-музей Ф.М. Достоевского), музея имени семьи Невзоровых, одноминаретной мечети. Вместе с тем, постановлением акимата ВКО в список объектов историко-культурного наследия Семея внесён памятник Алихану Бокейханову, расположенный на пересечении улиц Мәңгілік Ел и Шугаева в парке Победы.

В июне состоялось выездное заседание городского маслихата, члены комиссии посетили четыре памятника. Один из них – дом, в котором жил Мухтар Ауэзов в 1918 – 1920 годах, расположенный по ул. Академика Павлова, 70. Собственник строения обратился с просьбой решить вопрос с ремонтом кровли и прокладкой отопления.

Специалисты проверили техническое состояние дома купца Сахно (гостиница «Бинар»), построенного в 1900 году. Рекомендовано в течение месяца провести ремонтно-восстановительные работы, которые уже начались.

Ещё один важный исторический объект – здание бывшей женской гимназии 1873 года постройки, расположенное по ул. Уранхаева, 17. На сегодняшний день его собственником является ТОО «Semey mall». 25 февраля текущего года было инициировано проведение историко-культурной экспертизы. Заключением рекомендуется предусмотреть возможность восстановить и сохранить половину сооружения в южном угловом участке улиц Чайжунусова и Уранхаева.

– Что касается здания по ул. Найманбаева, 187, решением Восточно-Казахстанской областной комиссии по охране историко-культурного наследия одобрено придание ему статуса памятника истории и культуры местного значения. Решение комиссии направлено на согласование в специальную комиссию при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан. Далее протоколом заседания специальной комиссии было решено придать статус памятника истории и культуры местного значения Купеческому особняку. Сейчас постановление о включении данного здания в государственный список памятников истории и культуры находится на стадии согласования в аппарате акима Восточно-Казахстанской области, – рассказала Назерке Аккожина. – Также на баланс отдела было передано здание одноминаретной мечети по ул. Жумабаева, 17. На данный момент ведётся работа по изготовлению правоустанавливающих документов с подачей бюджетной заявки на выделение необходимых средств.

По словам руководителя городского отдела культуры и развития языков, разработана карта памятников города с использованием QR-кодов. Сотрудниками отдела ведётся систематическая работа по осмотру охранных табличек. По результатам проверок в уполномоченный орган направлен перечень городских памятников, где необходима замена устаревших охранных табличек.

Рассказали на конференции и о реализации государственной программы языковой политики в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы. Так, для изучения государственного и других языков жителям города оказывается государственная поддержка. С 2013 года в Семее функционирует Центр развития языков. По словам специалистов, количество горожан, владеющих государственным языком, увеличивается с каждым годом.

– По итогам социологического опроса, в прошлом году доля населения, владеющего государственным языком, составила 96 процентов и увеличилась в 1,2 раза по сравнению с 2019 годом. Доля населения, владеющего английским языком, составила 7,9 процента и по сравнению с 2019 годом увеличилась в 0,1 раза, доля населения, владеющего тремя языками (казахским, русским и английским), составила семь процентов. Горожане активно участвуют в республиканских и областных мероприятиях, направленных на развитие государственного и других языков, – заключила Назерке Аккожина.

Флора Левина

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Семей