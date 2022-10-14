Сохранить и преумножить

На вопросы пенсионного обеспечения, которые интересуют читателей «Рудного Алтая», продолжают отвечать специалисты ВКО филиала АО «ЕНПФ».

– Три года назад я перевёл свои пенсионные накопления в страховую организацию. Подскажите, могу ли вернуть часть этих денег?

– Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности», вводится ряд изменений в нормативные правовые акты, в том числе с 12 сентября 2022 года в статью 60 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон).

Пунктом 14 статьи 60 Закона установлено, что лица, заключившие договор пенсионного аннуитета, вправе не ранее двух лет с даты его заключения обратиться в страховую организацию с заявлением об изменении условий договора в части уменьшения размера страховых выплат и возврата денег в ЕНПФ. Сумма денег, подлежащая возврату в ЕНПФ, равна разнице между выкупной суммой по договору пенсионного аннуитета на дату внесения в него изменений и суммой страховой премии, рассчитанной исходя из размера выплаты, определённого пунктом 2 статьи 59 Закона, на дату внесения изменений в договор пенсионного аннуитета.

Другими словами, в страховой организации должна остаться сумма, обеспечивающая пожизненно размер месячной страховой выплаты не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, действующей на дату внесения изменений в договор пенсионного аннуитета.

Подчеркнём, что действие данного пункта распространяется также на правоотношения, возникшие из договоров пенсионного аннуитета, заключённых до введения в действие Закона.

Для осуществления возврата денег в ЕНПФ вкладчику (получателю) следует обратиться в страховую организацию, с которой вкладчиком (получателем) заключён договор пенсионного аннуитета, с заявлением об изменении условий договора в части уменьшения размера страховых выплат и возврата денег в ЕНПФ.

– Являюсь действующим пенсионером и имею пенсионные накопления выше порога достаточности. Могу ли я сейчас изъять пенсионные накопления для лечения?

– Согласно пункту 1 статьи 30 Закона РК «О пенсионном обеспечении», пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются из пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику и (или) страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счёт пенсионных накоплений, а также в виде единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31, в пункте 1-1 статьи 32 Закона.

Так, пунктом 1-1 статьи 31 и пунктом 1-1 статьи 32 Закона предусмотрено, что право на единовременные пенсионные выплаты за счёт ОПВ и (или) ОППВ, в том числе в целях оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников, имеют лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Однако существует несколько условий для получения данной выплаты. В частности, если сумма пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счёте (ИПС) вкладчика, превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений; если размер пенсии, а для судей в отставке сумма ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определённом Правительством РК; если вкладчиком заключён договор пенсионного аннуитета со страховой организацией.

При этом следует отметить, что правилами использования единовременных пенсионных выплат на лечение, регламентирующими порядок использования единовременных пенсионных выплат на лечение, установлен в том числе перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счёт единовременных пенсионных выплат. Перечень включает в себя: лечение орфанных заболеваний, стоматологические услуги, реконструктивные и восстановительные операции (пластические), радионуклидное лечение и радиойодтерапию, радиохирургическое лечение, протонную терапию, офтальмологические услуги.

Сведения о сумме пенсионных накоплений, доступной для изъятия, вы можете увидеть в выписке с ИПС, которая доступна в личном кабинете на сайте и мобильном приложении ЕНПФ (сумма, доступная для изъятия, отражается автоматически), либо на сайте или в приложении электронного правительства.

– Могу ли я получить услуги ЕНПФ без удостоверения личности, а с его цифровой копией?

– Да, сегодня отдельные пенсионные услуги также можно получить без предъявления удостоверения личности. Для этого достаточно иметь его цифровую (электронную) версию на смартфоне в приложении еGovMobile.

Такую возможность имеют только граждане Республики Казахстан и только при личном обращении непосредственно в офис ЕНПФ.

– Мой супруг является гражданином Турции, но продолжительное время работает в Казахстане и имеет накопления в ЕНПФ. Подскажите, может ли он воспользоваться своими деньгами сверх порога достаточности на лечение зубов?

– В соответствии со статьёй 2 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» иностранцы, постоянно проживающие на территории Казахстана, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами республики, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

Согласно подпункту 14) статьи 1 Закона РК «О документах, удостоверяющих личность», документом, удостоверяющим личность иностранца на территории Казахстана и подтверждающим получение им разрешения на постоянное проживание в РК, является вид на жительство иностранца в Республике Казахстан (ВНЖ).

Следовательно, иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, подтверждающие факт постоянного здесь проживания наличием ВНЖ, имеют право на использование части пенсионных накоплений (при их наличии) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, а также для передачи в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Так, пунктом 1-1 статьи 31 и пунктом 1-1 статьи 32 Закона предусмотрено, что воспользоваться правом на единовременные пенсионные выплаты за счёт ОПВ и (или) ОППВ, в том числе в целях оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников, могут лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Получить данную услугу можно, если сумма пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счёте (ИПС) вкладчика, превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений; если размер пенсии, а для судей в отставке сумма ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определённом Правительством Республики Казахстан; если вкладчиком заключён договор пенсионного аннуитета со страховой организацией.

– Являюсь гражданином России, но проживаю и работаю в Казахстане. Каким образом решается вопрос моего пенсионного обеспечения, если я не сменил своё гражданство?

– В соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 г., пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов ЕЭАС и членов семьи регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-членами ЕАЭC. Таким международным договором является Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года (далее – Соглашение), вступившее в силу с 1 января 2021 года.

Основной целью Соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся государств-членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства, то есть каждое государство-член ЕАЭС должно гарантировать гражданам других государств-членов ЕАЭС объём прав на пенсионное обеспечение, равный объёму прав, предоставляемому своим гражданам на аналогичных условиях.

Таким образом, если вы в качестве гражданина РФ временно осуществляете трудовую деятельность на территории Казахстана на основании трудового или гражданско-правового договора, заключённого с работодателем Казахстана, то работодатель обязан при начислении вам дохода удерживать и перечислять пенсионные взносы (ОПВ/ОППВ) в ЕНПФ. При этом индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учёта ОПВ и ОППВ открываются в ЕНПФ автоматически при зачислении первичной суммы ОПВ/ОППВ, поступившей от работодателя.

В случае расторжения трудового договора или гражданско-правового договора с работодателем право на пенсионные выплаты из ЕНПФ у вас возникнет только при наступлении условий, предусмотренных подпунктом 2.3 пункта 2 статьи 2 Соглашения, а именно: по достижении пенсионного возраста; при установлении инвалидности первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анны Ерёминой