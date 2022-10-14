Вопрос - ответ

Сохранить и преумножить

14.10.2022
908
Коллаж Анны Ерёминой

На вопросы пенсионного обеспечения, которые интересуют читателей «Рудного Алтая», продолжают отвечать специалисты ВКО филиала АО «ЕНПФ».

– Три года назад я перевёл свои пенсионные накопления в страховую организацию. Подскажите, могу ли вернуть часть этих денег?

– Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности», вводится ряд изменений в нормативные правовые акты, в том числе с 12 сентября 2022 года в статью 60 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон).

Пунктом 14 статьи 60 Закона установлено, что лица, заключившие договор пенсионного аннуитета, вправе не ранее двух лет с даты его заключения обратиться в страховую организацию с заявлением об изменении условий договора в части уменьшения размера страховых выплат и возврата денег в ЕНПФ. Сумма денег, подлежащая возврату в ЕНПФ, равна разнице между выкупной суммой по договору пенсионного аннуитета на дату внесения в него изменений и суммой страховой премии, рассчитанной исходя из размера выплаты, определённого пунктом 2 статьи 59 Закона, на дату внесения изменений в договор пенсионного аннуитета.

Другими словами, в страховой организации должна остаться сумма, обеспечивающая пожизненно размер месячной страховой выплаты не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, действующей на дату внесения изменений в договор пенсионного аннуитета.

Подчеркнём, что действие данного пункта распространяется также на правоотношения, возникшие из договоров пенсионного аннуитета, заключённых до введения в действие Закона.

Для осуществления возврата денег в ЕНПФ вкладчику (получателю) следует обратиться в страховую организацию, с которой вкладчиком (получателем) заключён договор пенсионного аннуитета, с заявлением об изменении условий договора в части уменьшения размера страховых выплат и возврата денег в ЕНПФ.

 

– Являюсь действующим пенсионером и имею пенсионные накопления выше порога достаточности. Могу ли я сейчас изъять пенсионные накопления для лечения?

– Согласно пункту 1 статьи 30 Закона РК «О пенсионном обеспечении», пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются из пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику и (или) страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счёт пенсионных накоплений, а также в виде единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31, в пункте 1-1 статьи 32 Закона.

Так, пунктом 1-1 статьи 31 и пунктом 1-1 статьи 32 Закона предусмотрено, что право на единовременные пенсионные выплаты за счёт ОПВ и (или) ОППВ, в том числе в целях оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников, имеют лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Однако существует несколько условий для получения данной выплаты. В частности, если сумма пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счёте (ИПС) вкладчика, превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений; если размер пенсии, а для судей в отставке сумма ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определённом Правительством РК; если вкладчиком заключён договор пенсионного аннуитета со страховой организацией.

При этом следует отметить, что правилами использования единовременных пенсионных выплат на лечение, регламентирующими порядок использования единовременных пенсионных выплат на лечение, установлен в том числе перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счёт единовременных пенсионных выплат. Перечень включает в себя: лечение орфанных заболеваний, стоматологические услуги, реконструктивные и восстановительные операции (пластические), радионуклидное лечение и радиойодтерапию, радиохирургическое лечение, протонную терапию, офтальмологические услуги.

Сведения о сумме пенсионных накоплений, доступной для изъятия, вы можете увидеть в выписке с ИПС, которая доступна в личном кабинете на сайте и мобильном приложении ЕНПФ (сумма, доступная для изъятия, отражается автоматически), либо на сайте или в приложении электронного правительства.

– Могу ли я получить услуги ЕНПФ без удостоверения личности, а с его цифровой копией?

– Да, сегодня отдельные пенсионные услуги также можно получить без предъявления удостоверения личности. Для этого достаточно иметь его цифровую (электронную) версию на смартфоне в приложении еGovMobile.

Такую возможность имеют только граждане Республики Казахстан и только при личном обращении непосредственно в офис ЕНПФ.

 

– Мой супруг является гражданином Турции, но продолжительное время работает в Казахстане и имеет накопления в ЕНПФ. Подскажите, может ли он воспользоваться своими деньгами сверх порога достаточности на лечение зубов?

– В соответствии со статьёй 2 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» иностранцы, постоянно проживающие на территории Казахстана, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами республики, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

Согласно подпункту 14) статьи 1 Закона РК «О документах, удостоверяющих личность», документом, удостоверяющим личность иностранца на территории Казахстана и подтверждающим получение им разрешения на постоянное проживание в РК, является вид на жительство иностранца в Республике Казахстан (ВНЖ).

Следовательно, иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, подтверждающие факт постоянного здесь проживания наличием ВНЖ, имеют право на использование части пенсионных накоплений (при их наличии) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, а также для передачи в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Так, пунктом 1-1 статьи 31 и пунктом 1-1 статьи 32 Закона предусмотрено, что воспользоваться правом на единовременные пенсионные выплаты за счёт ОПВ и (или) ОППВ, в том числе в целях оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников, могут лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Получить данную услугу можно, если сумма пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счёте (ИПС) вкладчика, превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений; если размер пенсии, а для судей в отставке сумма ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определённом Правительством Республики Казахстан; если вкладчиком заключён договор пенсионного аннуитета со страховой организацией.

 

– Являюсь гражданином России, но проживаю и работаю в Казахстане. Каким образом решается вопрос моего пенсионного обеспечения, если я не сменил своё гражданство?

– В соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 г., пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов ЕЭАС и членов семьи регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-членами ЕАЭC. Таким международным договором является Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года (далее – Соглашение), вступившее в силу с 1 января 2021 года.

Основной целью Соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся государств-членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства, то есть каждое государство-член ЕАЭС должно гарантировать гражданам других государств-членов ЕАЭС объём прав на пенсионное обеспечение, равный объёму прав, предоставляемому своим гражданам на аналогичных условиях.

Таким образом, если вы в качестве гражданина РФ временно осуществляете трудовую деятельность на территории Казахстана на основании трудового или гражданско-правового договора, заключённого с работодателем Казахстана, то работодатель обязан при начислении вам дохода удерживать и перечислять пенсионные взносы (ОПВ/ОППВ) в ЕНПФ. При этом индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учёта ОПВ и ОППВ открываются в ЕНПФ автоматически при зачислении первичной суммы ОПВ/ОППВ, поступившей от работодателя.

В случае расторжения трудового договора или гражданско-правового договора с работодателем право на пенсионные выплаты из ЕНПФ у вас возникнет только при наступлении условий, предусмотренных подпунктом 2.3 пункта 2 статьи 2 Соглашения, а именно: по достижении пенсионного возраста; при установлении инвалидности первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анны Ерёминой

14.10.2022
908

Еще новости

Уж замуж невтерпёж

30.09.2022

Как получить апостиль?

30.09.2022

Получить компенсацию по депозиту

30.09.2022

За год вперёд

30.09.2022
Back to top button