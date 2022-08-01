Сохраним жемчужину Бескарагая

Волонтёры провели экологическую акцию на берегу озера Шошкалы.

Экоакция «Сохраним жемчужину Бескарагайского района» проводится здесь ежегодно по инициативе Молодёжного ресурсного центра.

В этом году в очистке побережья солёного озера Шошкалы приняли участие около 100 молодых людей, среди которых были члены волонтёрской группы «Мейірімді жүрек» Бескарагайского района, представители ОО «Салауат» Восточно-Казахстанской области и отряд «Жасыл ел».

В ходе экологической акции были установлены мусорные контейнеры. Кроме того, ребята организовали зажигательный флешмоб и привлекли отдыхающих к уборке мусора. Те, в свою очередь, были совсем не против помочь активистам и за своё неравнодушие к окружающей среде получили поощрительные призы.

Организаторы заверили, что в дальнейшем подобные акции будут продолжены.

Гульжан Естаева

Бескарагайский район