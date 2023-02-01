Сохраним синюю птицу

Эксперты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия объявили синюю птицу птицей 2023 года. Көкқұс занесена в Красную книгу РК. Как пояснили специалисты АСБК, цель кампании «Птица года» – обратить внимание общественности на пернатых и проблемы их охраны.

– Птицу года выбирали члены АСБК путём онлайн-голосования, – сообщили в пресс-службе Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. – Виды пернатых, претендующих на звание «Птицы года», традиционно предложили орнитологи Союза охраны птиц Казахстана и АСБК. Голосование длилось шесть дней и завершилось 15 января. Из двух видов – саксаульной сойки и синей птицы – 64 процента голосующих остановили свой выбор на Көкқұс.

Синяя птица, Көкқұс (Myophonus caeruleus) – вид из семейства Дроздовые, обитает в районах горных рек на юге Казахстана. Зимой откочевывает к югу, но часть птиц зимует в нижнем поясе гор. В последние годы бёрдвочеры (любители наблюдать за птицами) отмечают единичные зимовки в Алматы. Гнездится синяя птица над водой на скальных выступах, опорах мостов и так далее. В кладке обычно 4-6 яиц. Питается водными и наземными беспозвоночными, ящерицами, грызунами, реже мелкими птицами и рыбами, осенью и зимой поедает ягоды.

– Несмотря на то, что в известной песне поётся о неуловимости синей птицы, на самом деле этот вид пернатых довольно общителен, – рассказывает научный сотрудник АСБК Алёна Кошкина. – По сравнению с другими видами, этих птиц вряд ли назовёшь скрытными. Несложно найти места гнездования синей птицы. Они легко себя показывают, а наблюдать за сидящей на камне поющей птичкой одно удовольствие. И ещё эти доверчивые птицы подпускают к гнёздам людей. Что, к сожалению, может быть чревато.

Как отметили специалисты АСБК, синяя птица занесена в Красную книгу РК.

– Это мозаично распространённый вид, имеющий невысокую общую численность, – рассказали эксперты ассоциации сохранения биоразнообразия. – Главные угрозы исчезновения синей птицы – нелегальный отлов для зооторговли, а в последнее время – нарастающая тенденция массового отдыха людей в горах. А ведь синяя птица – украшение наших гор!

Помимо невероятно красивого окраса, синяя птица обладает очень мелодичным голосом. Характерный флейтовый свист практически невозможно ни с чем спутать.

– Трели, которые издают самцы, обозначая свою гнездовую территорию, настолько звонкие, что слышны даже сквозь гул бурлящей горной реки, – говорит Алёна Кошкина. – Внешний вид этих птиц, конечно, тоже привлекает внимание. В тени они кажутся почти чёрными. Но стоит солнечному лучу попасть на их оперение – и птица буквально светится ультрамарином.

Напомним, кампания «Птица года» проходит в Казахстане с 2006 года. Аналогичные акции устраивают ещё в ряде стран мира. Самая масштабная – в Новой Зеландии, где птицу могут выбирать все граждане страны через голосование на специальном сайте. Цель кампании – обратить внимание общественности на птиц и проблемы их сохранения. Приоритет отдаётся редким видам, но иногда бывают и исключения. Так, в 2010 году птицей года стал обыкновенный скворец, в 2011 году – большая синица, в 2016 году – домовый воробей. В прошлом сезоне птицей года был соловей.

Лилия Дроздова

фото acbk.kz