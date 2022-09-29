Здравоохранение

Сохранили возможность стать мамой

29.09.2022
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В последнее время врачи отмечают, что участились случаи внематочной беременности. Среди всех гинекологических заболеваний эта патология является значимой причиной в структуре срочных хирургических вмешательств. Осложнения при подобной беременности уносят женские жизни.

– В подавляющем большинстве случаев при внематочной беременности эмбриональный рост происходит в фаллопиевой трубе. Однако встречаются и другие, более редкие формы патологии. Одной из таковых является шеечная беременность. Частота этой аномалии составляет один случай на 9-12 тысяч беременностей, или 0,1-0,4 процента, – поясняет заведующая отделением гинекологии ВК областной больницы Наталья Удалова.

По её словам, при такой форме беременности развитие эмбриона происходит в канале шейки матки. Сохранение беременности и вынашивание ребёнка при шеечной беременности невозможно, она неминуемо ведёт к отслойке плаценты и гибели женщины.

До недавнего времени единственным способом лечения такой патологии являлось удаление матки, но в отделении гинекологии ВК областной больницы уже несколько лет практикуют органосохраняющее лечение.

Недавно в медучреждение почти одновременно поступили две женщины с шеечной беременностью. Врачам важно было не только прервать беременность, но и сделать это как можно раньше. Обычным способом извлечь вросший в матку эмбрион было нельзя, так как это чревато сильной кровопотерей.

По словам Натальи Удаловой, сначала женщинам провели эмболизацию (закупорку) маточных артерий, питающих шейку матки и эмбрион, что позволило уменьшить кровоток на этом участке. На третьи сутки провели удаление уже не развивающегося плодного яйца.

– Применение этой методики устранило риск массивного кровотечения и сохранило репродуктивные функции обеим женщинам – в дальнейшем они смогут забеременеть и выносить здоровых малышей, – рассказала врач.

Отметим, все расходы, связанные с проведением подобной операции и лечением (порядка 1 млн тенге), покрываются за счёт Фонда ОСМС.

Аида Жумекенова

29.09.2022
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