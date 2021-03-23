Согрели вниманием и улыбками

Праздник для своих воспитанников устроило ОО «Общество инвалидов «Мархабат.KZ».

Наурыз дарит тепло, хорошее настроение и надежду на лучшее взрослым и детям. Свою порцию позитива и волшебства недавно получили ребята с особыми потребностями, проживающие в Усть-Каменогорске. Специально для них с учётом ограничительных мер была организована праздничная программа.

– Наша первоочередная цель – сплотить малышей и их родителей. Ведь для особенных детей важнее всего родительское внимание. Хотим поблагодарить взрослых за то, что они поддержали идею празднования Наурыза и приняли активное участие в этом мероприятии, – сказал директор ОО «Общество инвалидов «Мархабат.KZ» Дарын Сагдолдин.

По его словам, Наурыз – главный праздник для всех казахстанцев, поэтому подготовка к торжеству была усердной. Студенты Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных и специалисты организации помогли детям подготовить творческие номера.

– В этом году решили вместе со студентами провести утренник для малышей на волонтёрской основе, составили праздничную программу. Для меня и моих студентов это первый подобный опыт. В дальнейшем планируем продолжать заниматься этой деятельностью, привлекая коллег и школьников, – рассказала преподаватель ВК училища искусств им. народных артистов братьев Абдуллиных Айдана Советханова.

Праздничная программа получилась обширной и интересной, захватывающей внимание каждого. Сначала утренник посетил Кыдыр ата и дал своё благословение присутствующим. Затем в исполнении талантливых ребят Азизы и Данила прозвучал Гимн Республики Казахстан.

Проводились и национальные игры – «ақсүйек» и «арқан тарту». Юные джигиты во время состязаний сумели показать свою силу и сноровку.

Настоящим украшением праздника стали стихи и песни, звучавшие из уст детишек, и, конечно же, танец кара жорга.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева