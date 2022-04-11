Актуально

Согласно договору

11.04.2022
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Экологические льготы всем работникам будут выплачивать предприятия Восточного Казахстана при наличии коллективного договора.

Об этом нововведении рассказал руководитель управления государственной инспекции труда Бакытбек Кизатов в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО.

Он подчеркнул, что по соглашению между акиматом ВКО, областными объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2021–2023 годы, экологические льготы будут распространяться на всех уроженцев Восточного Казахстана, вне зависимости от года рождения и наличия экологического удостоверения. Однако для этого работодатели обязаны прописать указанные изменения в коллективные договоры.

По данным Бакытбека Кизатова, в регионе заключено 11 тысяч коллективных договоров. Охват составляет 72 процента действующих предприятий. На предприятиях, где не имеется коллективных договоров, экологические льготы будут выплачиваться по экологическому удостоверению.

Дарья Антон

11.04.2022
681

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