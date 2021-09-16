Соединяя районы

В области продолжаются строительство, реконструкция и ремонт автодорог. Качество выполняемых работ и эффективность освоения бюджетных средств находятся на постоянном контроле исполнительной власти.

В Восточном Казахстане с каждым годом становится всё больше хороших дорог, за счёт чего улучшается внутрирегиональная мобильность. Кроме того, обновлённая транспортно-логистическая инфраструктура положительно влияет на развитие экономики региона и качество жизни населения.

Проводимым дорожно-строительным работам на дорогах республиканского и областного значения было посвящено очередное совещание, прошедшее под председательством акима области Даниала Ахметова.

Глава региона обсудил с представителями ТОО «Казахавтодор» и специалистами областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог проблемы, которые тормозят своевременность сдачи объектов.

– Крайне долго идёт ремонт трассы Усть-Каменогорск – Алтай на участке за посёлком Октябрьский. Весь туристический сезон автовладельцы были вынуждены терпеть неудобства на этой дороге, так как сроки выполнения работ были затянуты. В связи с этим предприятию «Казахавтодор» поручено разработать и представить чёткий график выполнения работ. Также необходимо разрешить хозяйственные споры между подрядчиком из КНР и казахстанским субподрядчиком, осуществляющим свою деятельность на республиканской трассе, ведущей в Зайсан, – озвучил недочёты Даниал Ахметов.

Что касается уже набившего оскомину вопроса строительства дороги в обход Осиновского перевала, глава региона призвал профильное ведомство как можно быстрее объявить новый тендер.

– В Комитете автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК заверили, что проект прошёл корректировку, на завершение дорожно-строительных работ предусмотрено 12 миллиардов тенге. После объявления конкурса будет определён подрядчик, – сообщил глава региона.

По его словам, также крайне важно завершить ремонтные работы на трассе Омск – Майкапчагай, на дороге, ведущей в село Кайнар, а также на участках Аксуат – Аягоз, Ауэзов – Шар.

– Нужен чёткий график работ, – отметил аким области, – а при планировании будущих проектов необходимо в первую очередь учитывать интенсивность движения на тех или иных автомобильных дорогах региона. Это должно быть в приоритете.

Планы на будущий год руководство региона пока подробно не озвучивает, однако уже понятно: дорожные проекты останутся в числе приоритетных. Так, в следующем году начнётся работа по замене четырёх деревянных мостов на железобетонные в селе Катон-Карагай. Однако, как подчеркнул Даниал Ахметов, важно провести объективную корректировку проектов трёхлетней давности с учётом нынешних реалий.

Бахыт Сарсембаева