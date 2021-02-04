Соединятся берега 

Новость о выделении из областного бюджета миллиарда тенге на строительство моста через Бухтарминское водохранилище и начале работ на объекте в считанные минуты стала достоянием новостных лент области и республики.

Пристальное внимание к теме, конечно, не случайно. Жители Курчумского, Зайсанского и Катон-Карагайского районов в течение многих лет ждали этого события.

Разговор о важном инженерном сооружении состоялся второго февраля в рамках отчёта акима Курчумского района Дулата Кажанова о проделанной за минувший год работе. В мероприятии принял участие глава региона Даниал Ахметов. Отчёт заслушивался в режиме онлайн на базе платформы ZOOM. К видеосвязи подключились 12 сельских округов, представители которых могли задать свои вопросы как районному, так и областному руководству.

Как известно, в отчётном году на состояние дел по социально-экономическому развитию Курчумского района оказал влияние Комплексный план развития приграничных территорий на 2020–2024 годы. Поэтому доклад Дулата Кажанова содержал информацию о реализации проектов, включённых в КПР. Кроме того, он подробно рассказал, как реализуются такие государственные программы, как «Дорожная карта занятости», «Ауыл – ел бесігі», «Нұрлы жер», «Чистая питьевая вода». На реализацию 130 мероприятий, запланированных на 2020 год, было выделено 7,2 млрд тенге. В том числе бюджетных средств – 5,4 млрд тенге и 1,8 млрд тенге – частных инвестиций.

В сельскохозяйственной отрасли, которая является в районе основной, было произведено продукции больше, чем в 2019 году. Поставлено на откорм 3200 бычков, в породном преобразовании приняло участие 16 тыс. голов крупного рогатого скота. Закуплено у населения 1000 тонн молока. Посевы сельскохозяйственных культур увеличены на 1,0 тыс. га и составили 29,4 тыс. га. Удалось запустить 20 новых проектов в рамках программы «Еңбек» на сумму 44,3 млн тенге (приобретение 368 голов крупного рогатого скота и открытие цеха по пошиву одежды). По программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» ТОО «Торе-Тогам» получено 200 млн тенге на модернизацию оборудования предприятия. Стоит отметить, что в районе зарегистрировано 1933 субъекта малого и среднего бизнеса. Из них активно работают 1825. Объём налоговых поступлений от МСБ за 2020 год составил 331 млн тенге.

Введён в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат ТОО «ГРК МЛД» по производству медного концентрата и катодной меди. Общий объём производства горнодобывающей промышленности составил 3824,6 млн тенге, увеличившись в 2,4 раза.

Активно ведётся работа в сфере строительства. В Курчуме за счёт бюджетных инвестиций построено 10 двухквартирных жилых домов, ещё два таких дома возвели частные застройщики. Два двухквартирных дома построено в селе Калжыр, строятся пять двухквартирных домов в Маркаколе.

В рамках республиканской программы «Ауыл – ел бесігі» в Курчуме завершено строительство современного крытого плавательного бассейна.

Улучшается и модернизируется сельская инфраструктура. Например, в сёлах Калжыр и Боран сданы в эксплуатацию водопроводные сети. В сёлах Кайнарлы, Кунгей-Бокенбай, Терыскей-Бокенбай, Бугымуюз, Урунхайка, Правый Усть-Калжыр запущены блочно-модульные установки по добыче и очистке питьевой воды. Проведён текущий ремонт водопроводных сетей в Маркаколе. Начато строительство новых водопроводных сетей в Маралды и Барак батыре. Обеспеченность населённых пунктов района чистой питьевой водой выросла с 70% до 88,6%.

Активно ведётся работа в социальной сфере, в село привлекаются молодые врачи и учителя, что особо важно в период пандемии.

Для перехода курчумской районной больницы на II уровень было приобретено и доставлено оборудование в родильное отделение на сумму 148,3 млн тенге. Для маркакольской сельской больницы выделено 32,5 млн тенге. Для отделения анестезиологии и реанимации приобретены два аппарата искусственной вентиляции лёгких и система внешней регистрации. Также планируется перевести Маркакольскую сельскую больницу на I уровень. Установлена кислородная станция и магистраль с 50 кислородными точками. В результате отделения больницы обеспечены централизованным кислородом. В Курчумской ЦРБ и Маркакольской сельской больнице проведены капитальные ремонты.

Знаковым событием в год юбилея выдающегося сына казахского народа Абая Кунанбайулы стала установка памятника просветителю на площади районного центра и в Маркаколе.

По словам Даниала Ахметова, Курчумский район является социально значимым в области. Поэтому ввод в строй ряда объектов, в том числе водообеспечивающих, крайне важен. Глава региона ответил на вопросы курчумцев.

Аким области сказал, что вопрос о школе в Жолнускау будет рассмотрен. В настоящее время идёт экспертиза проектно-сметной документации для строительства школы в Урунхайке. Затронули сельчане и вопросы качества сотовой связи.

Ожидаемой темой стало строительство моста через Бухтарминское водохранилище. В прошлом году прошёл тендерный конкурс, на котором выявлена подрядная компания для его строительства. В этом году из областного бюджета выделен 1 млрд тенге, и в ближайшее время подрядчик приступит к работе.

Долгожданное для восточноказахстанцев начало реализации проекта – уже реальность. Известно, что инженерный проект был разработан специализированной проектной организацией из Алматы. Проектировщики приезжали на Бухтарминское водохранилище произвели изыскательские работы, определили самый короткий путь между берегами.

Такое место находится в нескольких километрах южнее села Куйган, где и будет расположено инженерное сооружение. Его длина согласно проекту составит 1316 метров. Реализовать столь масштабное и амбициозное строительство планируют за три года.

Напомним, что в настоящее время переправа осуществляется по ледовой дороге. Она очищается трактором местной дорожной организации.

О ходе строительства «Рудный Алтай» будет рассказывать своим читателям в репортажах с места событий.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район