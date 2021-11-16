Соцсети по-народному

Русский социально-культурный центр Дома дружбы Семея победил в трёх номинациях из пяти в областном конкурсе-челлендже «Этноблогер», посвящённом 30-летию Независимости РК.

Осваивая социальные сети, активисты русского центра сняли целую серию видеороликов и провели фотосессию, рассказав землякам об истории русского народного костюма, сувенирах, а также обычаях и традициях, с ними связанных.

Сегодня социальные сети – главный помощник в деле укрепления межэтнического и общественного согласия, возрождения обычаев и традиций и укрепления семейных ценностей. Возможности современных технологий давно оценили не только молодые люди, но и представители общественных и этнокультурных объединений, размещая на своих аккаунтах различные посты, посвящённые деятельности организаций или культурным мероприятиям.

А почему бы не воспользоваться сетью Instagram для пропаганды национальной культуры, одежды, обычаев и традиций? Видимо, так думали организаторы интересного конкурса, когда придумывали челлендж с говорящим названием «Этноблогер».

Учредителем и организатором этнофестиваля выступил ОФ «Bolashak Group» в рамках проекта «Укрепление межэтнического согласия». Общественники объявили конкурс сразу по пяти направлениям: история семейной фотографии с отсылкой к корням и родословным, история неказахстанского/казахстанского сувенира, демонстрация национальной одежды, аксессуаров, орнаменталистики, история об интернациональных браках, уникальных взаимоотношениях, бесконфликтных выходов из сложных ситуаций и история об интересных людях.

Как рассказала заместитель председателя Русского социально-культурного центра Семея Галина Кириченко, информацию о конкурсе они получили от областного Дома дружбы – центра общественного согласия и сразу решили принять в нём участие. Потому что, по большому счёту, нечто подобное русский центр уже давно делает на своих страницах в соцсетях, рассказывая о русских обычаях, культуре, литературе. Кроме того, при русском центре давно успешно работает клуб женского рукоделия «Надежда», где мастерицы делают множество сувениров и аксессуаров, связанных с народными обычаями. Вот их историю и было решено рассказать аудитории в рамках челленджа «Этноблогер».

И работа закипела. Облачились в роскошные вышитые льняные платья, надели расшитые кокошники, наплели венков из трав, взяли вёдра, коромысла, самовар. Локации для съёмок выбирали самые разные: от кабинета русского центра в Доме дружбы и живописных уголков на семейском Арбате до соснового бора и собственной дачи.

Всего за пару дней была снята целая серия коротких видеороликов.

– Вот вы, например, знали, что крошечные валеночки издавна использовали как оберег, когда в один валенок клали зерно, а в другой – монетку? Считалось, что тот, кто обладает такими оберегами, пребывал всю жизнь в богатстве, благоденствии и здравии. А вот замужние женщины прикрывали свои волосы повойником и повязывались ещё платком. При выходе из дома принято было надевать богато украшенный кокошник. И формы этих кокошников были у каждой деревни разные, – рассказывают активисты Русского социально-культурного центра Семея.

Необычную историю, связанную с сувениром-куклой «Долюшка женская», рассказала в одном из видеороликов Галина Кириченко. Эту куклу сшила член клуба «Надежда», семейская мастерица Ирина Костенко.

– «Долюшка женская» – символ девичьей красы, хранительницы семейного очага, матери семейства, а затем уж и бабушкиной мудрости. Идея сувенира: у красивой – молодость хороша, у богатой – старость, а у умной – вся жизнь, – рассказала Галина Кириченко.

Стоит отметить, что старания семейчан были по достоинству отмечены членами жюри областного конкурса. Русский социально-культурный центр Семея оказался самым активным из всех этнокультурных центров ВКО, создав максимальное количество постов с хештэгом «Этноблогер ВКО». Да и сюжеты у них были оригинальные, яркие, интересные. А потому по заслугам и награда – в номинациях конкурса были отмечены ролики, посвящённые национальному русскому костюму, коромыслу и сувениру «Долюшка женская».

Софья Соболевская

Фото Русского социально-культурного центра Семея

Семей