Соцобязательства выполняются

В 2022 году в Казахстане размер заработной платы отдельных категорий гражданских служащих увеличится на 20 процентов.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученному в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», с 1 января текущего года начинается поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих. Ежегодно, в период с 2022 по 2025 годы, её будут увеличивать в среднем на 20 процентов.

Отмечается, что повышение заработной платы затронет 591 тысячу гражданских служащих: бухгалтеров, экономистов, юристов, архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технический персонал и представителей других специальностей. В результате, в течение четырёх лет их зарплата увеличится в два раза.

Все социальные обязательства государства исполняются в полном объёме и в установленные сроки.

Насима Халелова