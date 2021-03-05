Социальный лифт для сельчан 

Жители Жарминского района пополняют ряды предпринимателей. Сельчане начинают своё собственное дело, создают рабочие места и приносят пользу родному краю.

Сегодня казахстанцы, не имеющие стабильной работы, получают большие возможности для самореализации благодаря государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек».

Обучившись основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» НПП «Атамекен», участники получают сертификат и могут рассчитывать на безвозмездную финансовую помощь для открытия или расширения своего бизнеса. Палата предпринимателей в свою очередь обеспечивает сопровождение реализации каждого проекта в рамках сервисной поддержки ведения действующего бизнеса.

По информации акимата Жарминского района, в прошлом году на реализацию новых бизнес-идей гранты из республиканского бюджета на общую сумму свыше 28,8 млн тенге получили 52 человека. Размер грантовой суммы – 200 МРП (555 600 тенге).

Через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 41 человек получил 128 млн тенге. Среди тех, кто пожелал воспользоваться финансовой помощью государства, – безработные, лица с инвалидностью, многодетные матери, переселенцы, получатели АСП, самозанятые и даже пенсионеры.

В основном жители района пожелали реализовать свои бизнес-идеи в сфере животноводства, приобретя на грантовые средства крупный рогатый скот.

В числе обладателей безвозвратных грантов – Ақжелең Аликеева, открывшая в селе Калбатау сервисный центр по ремонту компьютеров и электронной бытовой техники. Зухра Какенова занимается приготовлением суши, роллов и пиццы. В настоящее время работает по заказу местных жителей. В будущем предпринимательница планирует открыть в райцентре кафе быстрого питания. Асия Кагарманова зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыв ателье по пошиву и реставрации одежды.

Эльвира Нурлыбекқызы создала в селе Калбатау малое предприятие по приготовлению быстрой еды.

– Свой бизнес, безусловно, требует большого труда и терпения. Но благодаря государственной поддержке я смогла успешно реализоваться как предприниматель. Получив грант, приобрела необходимое оборудование для приготовления кур-гриль и донеров, трудоустроила двоих местных жителей. В настоящее время открываю собственный продуктовый магазин. Хочу сказать спасибо государству за уникальную поддержку, которая оказывается тем, кто действительно желает работать, – поделилась сельская бизнесвумен.

Как пояснили в районном центре занятости, целевое использование средств государственных грантов контролируется местными властями.

– В случае несоблюдения условий соглашения договор с грантополучателем расторгается, средства возвращаются, – говорят специалисты.

Стоит отметить, что в Жарминском районе все 52 обладателя грантов подтвердили применение полученных средств по назначению.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район