Социальная полка 

В продовольственных магазинах Глубоковского района появились «социальные полки», где по доступным и фиксированным ценам продаются товары первой необходимости.

– Открытие «социальных полок» – одна из мер по сдерживанию розничных цен на продукты первоочередного спроса, – комментирует руководитель проектного офиса «Глубокое – адалдық алаңы» Роза Адильбаева. – Превышение предпринимателями предельных цен на эти продукты питания пресекается в рамках административного законодательства. Этот вопрос находится на постоянном контроле антикоррупционной службы.

На прилавках продуктовых магазинов по сниженным ценам реализуется сахар-песок, подсолнечное масло, рис, гречка, рожки, мука, картофель, лук и другие продукты, входящие в перечень социально значимых продовольственных товаров.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район