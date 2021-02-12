Собственность как синоним ответственности

В прошлом году в Казахстане вступил в силу новый закон, который должен кардинально изменить систему управления многоквартирными домами. Медленными, но верными шагами идёт реформа ЖКХ, подразумевающая появление объединений собственников квартир вместо КСК.

Напомним, ещё в 2010 году в Агентстве РК по делам строительства и ЖКХ, которое ныне прекратило своё существование, считали, что кооперативы собственников квартир морально изжили себя. Тогда заместитель председателя Агентства Николай Тихонюк говорил о внедрении другого принципа управления многоквартирными жилыми домами – «один дом – один орган управления кондоминиумом – одна наёмная профессиональная компания по управлению объектом кондоминиума».

В то же время планировалось вести работу по совершенствованию системы подготовки кадров для сферы ЖКХ в высших и среднеспециальных учебных заведениях. Но, по-видимому, идея не получила должного воплощения.

Ещё через несколько лет, в 2014 году, об управляющих компаниях, предлагавших гражданам выйти из состава кооператива собственников квартир, подробно рассказывали в «Рудном Алтае». Тогда представитель Национальной палаты ЖКХ Толеутай Рахимбеков говорил, что существующая система управления многоквартирными жилыми домами не соответствует современным требованиям. В скором времени предполагалось заменить КСК на частные управляющие компании, которые будут нести юридическую ответственность перед жильцами. В самой компании должно было быть небольшое количество сотрудников – директор, бухгалтер, кассир, инженер и диспетчерская служба. Ожидалось, что остальные виды услуг должны оказывать сервисные службы по заказу управляющих компаний. Но жители с опаской отнеслись к новым фирмам, и реформа ЖКХ вновь не возымела большого успеха.

И вот в 2020 году к планам преобразования системы управления многоквартирными домами вернулись вновь. Но уже на законодательном уровне.

Поправки в законодательство по вопросам ЖКХ вступили в силу 7 января 2020 года. Согласно новым нормам, в скором времени ПКСК и КСК, которые существовали более 20 лет как форма управления домами, канут в Лету.

Кооперативы должны будут реорганизоваться в компании, которые по договору смогут выполнять технические работы и благоустройство, то есть оказывать сервисные услуги, или преобразоваться в предприятия, которые будут представлять жильцов и заниматься организаторской работой. Начиная с этого года, жильцам домов необходимо скооперироваться и создать объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество.

Вместе с тем создание в каждом доме ОСИ пока не предполагает автоматическое упразднение КСК. До 1 июля 2022 года кооперативам даётся время, чтобы принять решение, в каком статусе продолжать свою деятельность по обслуживанию домов. При этом жильцы могут выбрать – заключать договор с данной компанией или нанять новую.

Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства привёл несколько фактов, почему кооператив собственников квартир должен быть упразднён. Во-первых, в КСК открыт счёт на все дома, соответственно ваши деньги уходят также на обслуживание соседнего дома, где может оказаться куда больше проблем, чем в вашем собственном многоквартирнике. Во-вторых, в кооперативе большой штат сотрудников, а собственники квартир ежемесячно со своих отчислений платят им заработную плату. В-третьих, сменить председателя КСК на деле очень сложно.

В свою очередь, создание ОСИ предполагает один счёт на один дом, средства идут только на содержание вашего дома, при этом отсутствует необходимость содержать большой штат сотрудников, а оплата производится за фактически проделанную работу, председатель избирается из числа собственников.

Таким образом, преимущества новой формы управления многоквартирным домом – в прозрачности использования собранных средств и направлении их только на содержание конкретного жилого дома. Это позволит контролировать, как собираются и расходуются их деньги.

Примечательно, что идею по повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ также удалось реализовать совсем недавно. «КазЦентрЖКХ» разработал программу курсов по повышению квалификации, которая была утверждена Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК. А 5 июня 2020 года был заключён меморандум по подготовке кадров с Евразийским национальным университетом имени Льва Гумилёва.

По словам разработчиков, такое обучение позволяет получить все знания и навыки для управления многоквартирным жилым домом не только управляющего МЖД, но и работникам управляющих компаний, а также председателям ОСИ, доверенным лицам простого товарищества.

С того времени в вузе по программе, рассчитанной на 55 часов, обучили 73 человека. Ещё 260 человек прошли обучение в других учебных центрах. Об этом в ходе недавней пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя Правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков. Однако, безусловно, такого количества человек недостаточно для качественного управления домами по всей стране. И работы в этом направлении ещё непочатый край.

По словам представителя Ассоциации КСК Усть-Каменогорска Владимира Грицая, активных жителей, готовых принять участие в управлении собственным домом, можно пересчитать по пальцам.

– Жители часто недовольны своими КСК, высказывают претензии. И возможно, по-этому пришло время перемен и реформ. Но большая часть собственников жилья пока не готова к расширению полномочий и ответственности. Представьте, ежедневно к вам будут ходить все жильцы дома со своими проблемами, претензиями, предложениями. Не каждый готов взять на себя эту ответственность, выделить достаточно времени. Есть люди, которые, допустим, раньше на пенсию ушли, вот они полны сил, могут работать и обучаться, – говорит Владимир Николаевич.

С позицией соседей столкнулась жительница Усть-Каменогорска Юлия Попова.

– Сейчас мы готовимся к переходу на простое товарищество. Но часть жильцов не идёт на контакт. Есть арендодатели, которых сложно найти, занятые люди, которые всегда на работе, или настроенные пессимистически граждане. И только маленький процент жильцов хочет участвовать в улучшении нашего общего дома. Даже когда мы состояли в КСК, люди не принимали активного участия в принятии решений, – отмечает девушка. – Но мы должны все вместе участвовать в содержании дома, это наше общее имущество.

Ещё один немаловажный аспект – финансовый.

– Как считается бюджет КСК? Проводится общее собрание, обсуждается перечень оказываемых услуг и происходит расчёт их стоимости. Обязанностей у кооператива множество, и поэтому получается большая сумма. Тогда народ говорит: «Давайте сделаем минимум услуг непосредственно для жизнеобеспечения дома». Так принимается минимальный перечень услуг и считается ставка эксплуатационных расходов. Допустим, 32 тенге с квадратного метра, – поясняет Владимир Грицай. – Сейчас минимальный тариф при переходе на ОСИ пока не утвердили. Но рассматривается вариант в 42 тенге с квад-ратного метра. Плюс будет применяться коэффициент на год постройки, этажность. Но снижен минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт. Вводится понятие целевых взносов, когда можно собирать деньги на определённые нужды. Таким образом, задействованы два счёта – текущий, который жильцы пополнят средствами на содержание жилья, и накопительный – для средств на капитальный ремонт и другие цели.

Вызывает опасение тот неоспоримый факт, что не все собственники жилья готовы платить по счетам, накапливая долги «за КСК» годами.

В ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заместитель руководителя департамента регионального развития и методологии «КазЦентраЖКХ» Маргулан Абдыкаримов заверил, что без капитального ремонта многоквартирные дома в любом случае не останутся.

– В 2020 году был принят закон, в котором говорится, что если у объединения собственников имущества нет средств для проведения капитального ремонта, но дом нуждается в нём и дальше его переносить нельзя, то ОСИ в праве обратиться в местный исполнительный орган за оказанием финансовой помощи. Конечно, должно пройти общее собрание жильцов, нужно составить протокол, что никто из жильцов не против проведения ремонта за счёт средств местного бюджета на возвратной основе. Со своей стороны МИО разрабатывают ПСД на капитальный ремонт дома, проводят экспертизу и нанимают подрядчика. При приёме капремонта в эксплуатацию участвуют объединение собственников имущества и местные исполнительные органы.

Прошёл месяц с того момента, как казахстанцы начали создавать объединения собственников имущества и простые товарищества. По данным Управления энергетики и ЖКХ ВКО, в области сейчас зарегистрировано шесть ОСИ, в том числе одно в Усть-Каменогорске, два – в Семее, и три – в районе Алтай. Кроме того, создано 51 товарищество, из них 23 – в областном центре и 28 – в Семее.

На замедление темпов регистрации ОСИ и ПТ повлияли также карантинные меры. Кроме того, жильцы часто не учитывают важные нюансы при оформлении документов. Об этом рассказал руководитель отдела методологического обеспечения и контроля в сфере регистрационной службы Департамента юстиции ВКО Сержан Мухамеджанов.

– Объединения собственников имущества подлежат регистрации в Департаменте юстиции. Все собранные документы сначала проходят юридическую экспертизу на соответствие приказу министра индустрии РК о правилах принятия решений по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества. В некоторых случаях не были соблюдены все требования. Ещё одно из оснований для отказа в государственной регистрации – если избранный председатель ОСИ состоит в реестре должников. Только по Усть-Каменогорску поступало порядка 10 заявлений о регистрации ОСИ, которые были отклонены из-за несоответствия законодательству.

Сейчас жильцы дома, несмотря на карантинные меры, могут обсудить все интересующие вопросы по переходу на новые формы управления МЖД в мессенджерах и уже после участвовать в письменном опросе. Реорганизованные КСК и ПКСК обязательно должны известить жителей домов о смене сферы своей деятельности на собраниях или также посредством мессенджера.

Как отметила заведующая сектором жилищной инспекции отдела жилищных отношений Усть-Каменогорска Альмира Калибекова, среди жителей постоянно проводится информационно-разъяснительная работа.

– С момента послабления ограничительных мер организуются собрания с участием специалистов жилищной инспекции и представителей органов управления объектом кондоминиума, обсуждаются новые поправки в действующее жилищное законодательство, – сказала она. – В приёмные дни жилищной инспекции обращаются жители города по вопросу разъяснения Закона РК «О жилищных отношениях». На местах специалисты проводят консультации. За интересующей информацией можно обратиться в филиалы центра территориального управления, то есть бывшие КМС.

Для того чтобы сделать окончательный выбор новой формы управления многоквартирными домами осталось полтора года. Но уже сейчас специалисты сходятся во мнениях, что главный фактор положительного результата – изменение менталитета граждан страны.

– Нужно менять образ мышления жильцов многоквартирных домов. Каждый гражданин, который имеет в своей собственности квартиру в жилом доме, должен понимать, что к нему, как к собственнику, относится какая-то часть общего объекта кондоминиума. Это не просто так – с работы пришёл, дверь закрыл за собой на ключ, и всё, «я ничего не знаю, моя хата с краю». Пока мы не придём к осознанию, что жильцы должны добросовестно и внимательно относиться к общему имуществу, управление и содержание дома находится в их руках, будут возникать проблемные вопросы, – подчеркнул Маргулан Абдыкаримов.

Дарья Антон

Фото из открытых источников