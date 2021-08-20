В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан пройдёт третья национальная перепись населения. Кампания планировалась на 1–30 октября 2020 года, но из-за пандемии была перенесена. Согласно постановлению Правительства, перепись намечена на период с 1 сентября по 30 октября 2021 года.

– Важность переписи населения заключается в том, что она не только даёт данные о численности населения, но и позволяет в сжатые сроки собрать информацию о текущем положении дел. То есть будет собрана информация не только о возрасте гражданина, но и уровне его образования, состоянии здоровья, семейном положении, структуре семьи, работе, источнике дохода, месте жительства, – сказал на площадке Службы центральных коммуникаций руководитель Бюро национальной статистики РК Нурболат Айдапкелов.

На основе собранной информации будут созданы демографические, экономические прогнозы и обширная информационная база, необходимая для дальнейшего развития страны.

У некоторых возник вопрос – если вся информация о казахстанцах есть на различных платформах государственных органов, в Единой базе данных электронного правительства, то почему бы не взять сведения оттуда, сэкономив бюджетные средства?

– Мы пользуемся данными постоянных государственных органов, но, к сожалению, информации, которая необходима для результатов переписи, недостаточно, – объяснил спикер. – Суть переписи – не вывести численность населения, а получить качественные данные по всем аспектам жизнедеятельности каждого человека. Они касаются даже знания языков. Вся эта информация, к сожалению, сейчас в базах данных неполная. Весь мир проводит перепись, чтобы конкретно в короткий момент времени зафиксировать состояние населения на конкретную дату и получить качественные данные, которые в будущем будут использованы для анализа. Они, в свою очередь, помогут госорганам применить эти данные в составлении каких-то социальных программ, развитии территорий, в конечном итоге, вся эта задача – для облегчения жизнедеятельности каждого гражданина.

И даже в пандемию перепись больше откладывать нельзя.

– Мы должны попасть в раунд 2020 года по проведению переписи населения и жилищного фонда, объявленного ООН. В мире около 60 стран в этом году проведут перепись населения. Часть бюджета уже затрачена, организационные вопросы решены на высоком уровне, откладывать уже нельзя. Что касается пандемии, то для обхода будем привлекать только вакцинированных, полностью обеспечим их защитными средствами. И при обучении будем им напоминать, что необходимо сохранять дистанцию, защитить себя и обезопасить граждан, – отметил глава Бюро национальной статистики.

При проведении переписи населения будут задействованы 32 300 человек. Их средняя заработная плата составит 109 тысяч тенге. Один интервьюер должен переписать 833 человека. В целом бюджет переписи населения 2021 года составляет 9,1 млрд тенге.

– Это рассчитано на 19 051 тыс. человек. Для сравнения, на перепись 2009 года выделялось 6,5 млрд тенге на 16 миллионов населения. То есть расход на человека в долларах тогда был 2,9, а сейчас – 1,1 доллара на душу населения. Фактически, это удешевлённая перепись. К примеру, в соседних государствах расходуется гораздо больше. В России предусмотренный расход на одного человека составляет 3,6 доллара, – сказал Нурболат Айдапкелов.

По данным главы Бюро национальной статистики, приобретено 27 тысяч планшетов. После завершения кампании часть планшетов оставят для статистических исследований, а остальные передадут в школы и больницы.

Новшеством национальной переписи населения 2021 года является внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса.

– Онлайн-опрос можно пройти на специализированном сайте sanaq.gov.kz, который через виртуального помощника позволяет респондентам самостоятельно заполнять переписные листы на себя и членов семьи. А с 1 по 30 октября граждане, специально привлечённые к работе, с планшетом будут собирать информацию в онлайн-формате путём проведения анкетирования среди граждан, не принявших участие в переписи. После окончания переписи, 30 октября, мы выборочно обойдём 10 процентов респондентов для уточнения, – сказал спикер.

Одним из главных вопросов, который необходимо учитывать при переписи населения, является информационная безопасность. Нурболат Айдапкелов отметил, что собранная информация о каждом гражданине при поступлении в базу, вводе на планшет или сайт шифруется с помощью специальных кодов и поступает на центральный сервер по защищённым каналам. Она будет поставляться через интернет и через специальные системы передачи информации местных государственных органов, где отсутствует сотовая связь.

Для информирования населения о переписи населения работают сайты Национального бюро статистики – stat.gov.kz, sanaq.gov.kz и страницы в социальных сетях, кол-центр 1446.

Перепись состоит из трёх этапов – подготовительный, основной и заключительный. С 1 по 30 июня 2021 года был проведён подготовительный этап переписи. В настоящее время подготовительные работы завершены, процесс обучения граждан, привлекаемых к работе, намечен на сентябрь.

С 1 сентября по 15 октября пройдёт перепись в онлайн-формате, а с 1 по 30 октября будет проводиться общий опрос.

– Разработано четыре листа по 91 вопросу. Это список проживающих и (или) посетителей (8 вопросов); жилищные условия (8 вопросов); личные вопросы (42 вопроса) и вопросы иностранцам (11 вопросов). Предыдущие опросные листы были расширены. К ним были добавлены вопросы, связанные с ограничениями жизнедеятельности, пандемией, вопросы о гражданах, временно проживающих на территории РК, а также вопросы, касающиеся миграции, занятости, условий брака, владения языками, источников доходов, – рассказал Н. Айдапкелов.

Все вопросы согласованы с экспертами соответствующих госорганов и международных институтов. Если гражданин Казахстана на момент переписи будет находиться за пределами страны, то данные о себе может оставить на сайте, пройдя опросник дистанционно. Либо, с его согласия, данные могут заполнить родственники.

– Есть понятия «постоянное место жительства» и «временное». В наших опросниках есть и тот, и другой вопрос. То есть, где вы по прописке находитесь и где сейчас по месту пребывания, будет фиксироваться. Люди, которые находятся до 12 месяцев за рубежом, будут учитываться. Те, кто переехал больше 12 месяцев назад, по стандартам переписи населения, должны фиксироваться по месту пребывания. Также будут фиксировать иностранных граждан, которые находятся в Казахстане, – пояснил глава Бюро национальной статистики.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан