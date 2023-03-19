Соблюдая национальные традиции

Выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней в Восточно-Казахстанской области запомнятся небывалой активностью молодежи. При этом дух современности тесно переплетается с национальным колоритом.

В районе Самар на участке №835 своё избирательное право реализовали победители областных и республиканских соревнований по кокпару. Команда решила, что выборы – это отличный повод продемонстрировать национальный дух, любовь и уважение к обычаям народа, и прибыла на участок верхом на скакунах.

– Мы так решили показать молодежи важность сохранения казахских народных обычаев и традиций, – сказал руководитель спортивного клуба «Дархан ат» Канат Бикатов.

Символично, что дата выборов совпала с кануном праздника Наурыз, знаменующего начало нового года и пробуждение природы у тюркских народов. В Зайсанском районе избирателей угостили наурыз-коже. Сельчане не только стали участниками политической кампании, а заодно получили возможность отведать традиционное блюдо и посмотреть выступления местных артистов.

В Уланском районе голосовали и кокпаристы, и целая семья беркутчи. Семья Маркса Нажітпана известна в регионе. На выборы они пришли с дочерью-сункаршы Айзере и прирученным беркутом.

– Мы желаем мира и процветания нашей стране. И пусть наши дети покоряют самые высокие вершины также, как это делает беркут, – сказал беркутчи.

Отметим, что праздничные дастарханы сегодня накрыты на многих избирательных участках.