Соблазн для главбуха

В очередной раз отсутствие контроля руководителя за подчиненным привело к коррупции.

По информации областного антикоррупционного ведомства, одной из причин хищения бюджетных денежных средств в государственных учреждениях является финансовая безграмотность руководителей и отсутствие должного контроля с их стороны.

Так, нередко электронно-цифровая подпись руководителя передается бухгалтеру. Соответственно, тот получает возможность единолично распоряжаться бюджетными средствами. При отсутствии должного контроля у бухгалтеров возникает соблазн воспользоваться этим в корыстных целях.

Анализ показывает, что зоной риска является сфера расходования бюджетных денежных средств при начислении и перечислении заработной платы, в момент, когда бухгалтеру необходимо произвести своевременное освоение бюджета. Ведь за неосвоение он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Сэкономленные бюджетные денежные средства должны распределяться на премирование работников учреждения либо тратиться на его нужды, однако в большинстве случаев они похищаются бухгалтерами.

Руководитель антикоррупционной службы ВКО Ерлан Жалмагамбет рассмотрел представление в рамках статьи 200 УПК РК по уголовному делу в отношении главного бухгалтера отдела земельных отношений района Алтай. В период с сентября 2015 по февраль 2017 года им совершено хищение вверенного чужого имущества в виде бюджетных денежных средств в размере около 1 млн тенге.

Все вышеуказанные правонарушения стали возможными вследствие незнания руководителем отдела основ бухгалтерского учета и бюджетного законодательства РК, использования ЭЦП, отсутствия ведомственного контроля и попустительского отношения к своим функциональным обязанностям.

В этой связи для минимизации фактов совершения хищения бюджетных денежных средств предложено при назначении на должность руководителя отдела, требовать у кандидатов наличие сертификата о прохождении курсов по изучению бухгалтерского учета, а также по изучению работы с программами, предназначенными для начисления заработной платы.

Также руководители должны ужесточить контроль использования бюджетных средств и проводить в коллективе организационно-профилактические, воспитательные работы по изучению антикоррупционного законодательства РК.

Ерик Абитов