Собирают роботов, получают гранты

Умный пешеходный переход и робот-доставщик – вот что способны создать школьники из Усть-Каменогорска. Учитель одарённых ребят Ержан Ауезов рассказал, что даёт изучение робототехники и как пробудить интерес к учёбе.

Ержан Ауезов преподаёт информатику, математику и робототехнику в областной специализированной IT-школе-лицее в Усть-Каменогорске. Он трудится учителем шестой год.

Педагог признаётся, первые годы работы стали для него самыми сложными, так как в силу возраста родители учащихся не желали воспринимать молодого специалиста всерьёз. Со временем ему удалось найти к ним подход и доказать свой профессионализм. Не последнюю роль в этом сыграли результаты, которых добивались и продолжают добиваться его ученики не только в учёбе, но и на конкурсах различного уровня.

– В копилке достижений моих учеников есть победы на областных, республиканских и международных конкурсах. В основном по робототехнике, – рассказал Ержан Ауезов. – К примеру, Владислав Волостнов участвовал в областном конкурсе стартап-проектов и выиграл грант акима области в размере 600 тысяч тенге. Также он занял первое место на республиканской научно-практической конференции «Первый шаг к великому изобретению».

Высокие результаты показали Алимжан Рахметуллин и Дмитрий Луговской, занявшие третье место в республиканском конкурсе IT-проектов KazRoboProject, второе место – на международном чемпионате Kazakhstan International Robotics Competition и международной научно-практической конференции им. С. П. Ковалёва.

Участие в подобных конкурсах даёт ребятам мотивацию, опыт, новые идеи и возможность усовершенствовать свои проекты. Одним из детищ талантливых школьников можно назвать роботизированную систему «Пешеход Helper». Это умный пешеходный переход с датчиками движения. Проект нацелен на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. За эту разработку дети получили грант в размере 600 тысяч тенге, предназначенный для реализации проекта. Полноценный рабочий прототип находится в IT-школе-лицее.

– Сейчас работаем над роботом-доставщиком. Цель проекта – сокращение контакта пациентов больниц с медицинским персоналом, что понизит уровень заболеваемости COVID-19. Планируем в будущем внедрить его в больницы города, – поделился Ержан Ауезов.

Также педагог рассказал о важности робототехники в целом и о том, что этот предмет даёт детям.

– Робототехника включает в себя такие науки, как математика, информатика, электроника, механика и т. д. Поэтому является важным предметом в профориентации учащихся, – говорит он. – Распределяя между собой роли программиста, электронщика и дизайнера, ребята учатся работать в команде. Также они создают стартап-проекты и развивают навыки публичных выступлений.

Главное – конечно, заинтересовать учеников. А для этого, как отметил наш собеседник, нужно быть заинтересованным самому. Важно общаться с детьми на одной волне, шутить, проводить уроки в игровой форме.

Благодаря этому подходу учитель из областного центра оказался в числе победителей областного этапа конкурса «Лучший педагог» в прошлом году. По его мнению, это один из самых главных конкурсов в карьере учителя.

– К сожалению, на республиканском этапе не хватило методических разработок. Планирую участвовать ещё раз через пять лет, – сказал Ержан Ауезов.

Кроме того, недавно он занял первое место среди учителей информатики на областном этапе республиканского конкурса «Фестиваль педагогических идей».

– Фестиваль был довольно интересным. Я писал статью в стиле выступления TEDx на тему «Практическое применение знаний и навыков на уроках робототехники». Если состоится республиканский этап, обязательно поучаствую, – подытожил педагог.

Гульжан Естаева

Фото из архива Ержана Ауезова