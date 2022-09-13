Собираем урожай!

В Министерстве сельского хозяйства РК подвели промежуточные итоги уборочной кампании 2022 года. По итогам прошлой недели по Казахстану было убрано 9,2 млн га зерновых и зернобобовых культур. Вклад Восточного Казахстана в общую копилку составил 106,3 тыс. га из 286,8 тыс. га посевных площадей текущего года.

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, восточноказахстанские аграрии показывают хорошие результаты по республике по темпам уборочной кампании. Завершают уборочную страду южные регионы Казахстана – Жамбылская и Туркестанская области, область Жетысу, а в Шымкенте урожай уже собран полностью.

По промежуточным результатам уборочной кампании, показатели нашего региона выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всем направлениям. На текущий момент уже намолочено 353,1 тыс. тонн зерна различных культур, средняя же урожайность полей в этом году составила 18 ц/га, что значительно выше общереспубликанского уровня – 12 ц/га.

– Благоприятные условия текущего года дали возможность начать уборочные работы своевременно, и на сегодняшний день всего по республике убрано 9,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 57,8%, – сообщил Абулхаир Тамабек. – При средней урожайности 12 ц/га намолочено 11,2 млн тонн зерна.

В 2022 году общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в республике составила 23,4 млн га, что больше на 387,1 тыс. га по сравнению с 2021 годом. Из них площади уборки зерновых составляют 16,1 млн га.

– Необходимо отметить, что посевная кампания была проведена в оптимальные сроки с использованием качественных семян. Фермеры вовремя внесли удобрения, провели химическую обработку посевов против сорняков и болезней, что положительно сказалось на состоянии посевов, – подчеркнул вице-министр сельского хозяйства.

Он также уточнил, что для проведения уборочной кампании в Казахстане было подготовлено 147,7 тыс. тракторов, 38,1 тыс. зерноуборочных комбайнов, 13,3 тыс. жаток и 73,4 тыс. тракторных прицепов. Кроме того, в рамках реализации поручения Главы государства к началу массовых уборочных работ был проработан механизм льготного кредитования сельхозтехники за счёт средств АО «Жасыл даму».

На льготный лизинг в текущем году было выделено 40 млрд тенге. С 5 августа осуществляется приём заявок на участие в этой программе во всех филиалах АО «Казагрофинанс». На сегодня принято 874 заявки на сумму 44,7 млрд тенге для приобретения 1130 единиц техники, в том числе 174 комбайнов и 956 тракторов. Заключён договор финансового лизинга по 345 заявкам на сумму 18,4 млрд тенге, дополнительно одобрено 160 заявок на сумму 11,9 млрд тенге.

Параллельно с уборочной кампанией к приёму зерна нового урожая готовятся элеваторы и хранилища. Общая ёмкость хранения зерна в республике составляет 29,1 млн тонн, в том числе на хлебоприёмных предприятиях – 12,6 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 16,5 млн тонн. По мнению специалистов, этого объёма мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учётом переходящих остатков прошлых лет.

Отметим, на территории ВКО и области Абай возможность долгосрочного хранения зерна составляет в общей сложности около 1,547 млн тонн. Из них лицензированные хлебоприёмные предприятия могут хранить до 480,9 тыс. тонн: 81,5 тыс. тонн – складские помещения и 399,4 тыс. тонн – элеваторные. Ещё более 1,065 млн тонн зерновых культур будут храниться в ёмкостях, находящихся в собственности у сельхозтоваропроизводителей и нелицензированных хлебоприёмных предприятий.

В целом, на территории Казахстана ожидается урожай на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы – более 13,4 млн тонн. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна (на 1 августа) в объёме 3,1 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,5 млн тонн. Уже сейчас разработаны планы по распределению будущего урожая. Так, из 21,3 млн тонн зерна и зернобобовых культур на продовольственные цели государство намерено направить 4 млн тонн, 2,2 млн тонн оставят на семена, 4,2 млн тонн – на фураж, ещё 800 тыс. тонн будут переработаны на промышленных предприятиях. И для переходящего остатка сохранят до августа будущего года не менее 2,5–3 млн тонн нынешнего урожая. Таким образом, экспортный потенциал страны в 2022 году по отгрузке зерна и зернобобовых культур составит 7–7,5 млн тонн.

– Отмечу, что ход уборочной кампании находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства РК, для чего был создан Республиканский оперативный штаб по проведению уборочных работ, в состав которого вошли заместители акимов областей, руководители управлений сельского хозяйства и другие заинтересованные структуры. Заседания оперштаба проводятся каждую неделю, где обсуждаются возникающие вопросы и пути их решения, – резюмировал Абулхаир Тамабек.

Екатерина Гуляева

Фото Марины Сорокиной