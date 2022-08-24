Соберём детей в школу!

В Восточно-Казахстанской области продолжается акция «Дорога в школу». Свыше трёх тысяч детей получили одежду и школьные принадлежности на сумму более 22 миллионов тенге.

Акция стартовала 1 августа и продлится до конца сентября. По словам заместителя руководителя Управления образования Восточно-Казахстанской области Динары Шаухиной, благотворительная акция «Дорога в школу» проводится традиционно на протяжении почти десяти лет.

– Это мероприятие направлено на то, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Самый важный вопрос, который стоит перед нами, – обеспечить доступ к качественному образованию для всех детей, – сказала Динара Шаухина.

В рамках акции, по последним данным, 3345 детям приобретены школьная форма, спортивная одежда, обувь, канцелярские товары на сумму более 22 миллионов тенге. Также спонсорами оказана адресная финансовая помощь 3200 детям в размере 16 миллионов тенге, то есть в среднем около пяти тысяч тенге на ребёнка.

Помимо этого, местные исполнительные органы проводят школьные ярмарки, где можно купить канцелярские товары по низким ценам.

Как отметила руководитель отдела нравственно-духовного развития личности, воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования ВКО Асем Нускенова, на сегодня крупными благотворительными фондами страны «Даулеттен», «Қазақстан халқына», «Самұрық-Қазына» оказывается спонсорская помощь для подготовки детей к школе в виде единовременной выплаты в размере 37 тысяч тенге.

– Сейчас формируются списки для фонда «Қазақстан халқына» на 3256 детей со всей области, на получение единовременной выплаты. Эти списки направят в Министерство просвещения. На имя родителей будут выданы сертификаты на 37 тысяч тенге. На эту сумму они смогут купить то, что нужно ребёнку для школы, у определённого поставщика. В фонды «Даулеттен» и «Самұрық-Қазына» уже направлены списки, куда вошло больше тысячи детей, – пояснила Асем Нускенова.

Кроме того, по информации Динары Шаухиной, в этом году порядка двух миллиардов тенге выделено в фонд «Всеобуч».

– На эти деньги детям из социально незащищённых слоёв населения приобрели школьную форму, канцелярские принадлежности, также будет организовано одноразовое горячее питание и приобретены путёвки в летние загородные оздоровительные лагеря. Около 21 тысячи детей, проживающих в регионе, получат помощь из фонда «Всеобуч», – добавила она.

Управление образования ВКО обращается к меценатам, бизнесменам, представителям крупных промышленных компаний и всем неравнодушным гражданам с просьбой оказать посильную помощь в подготовке детей к новому учебному году.

Ания Есмухамет