Соберут по косточкам

Хирурги-ортопеды из ВКО освоили высокотехнологичную операцию с применением аллотрансплантата – костной ткани из банка больницы.

Как рассказали в Управлении здравоохранения ВКО, в прошлом году 58-летнему пациенту ВК областной больницы был установлен эндопротез бедренной кости. Через месяц из-за бытовой травмы у него случился вывих протезированного сустава. Несмотря на боль, неудобства и проблемы с передвижением, мужчина почти целый год не обращался к врачам. И вот в феврале этого года, спустя 10 месяцев, он был госпитализирован с застарелым вывихом.

Заведующий отделением ортопедии Думан Бакербеков рассказал, что вывих эндопротеза – довольно распространённое осложнение. Причиной часто бывает травма или несоблюдение пациентом ортопедического режима. При вывихе происходит выход имплантированного шарообразного тела из вертлужной впадины.

По словам Думана Толеубековича, чаще всего вывих вправляется закрытым способом, потом назначается консервативная терапия и реабилитация. Но в данном случае понадобилась операция. Пациенту был установлен новый вертлужный компонент – чашка, в которой двигается головка протеза. Причём в этом случае для защиты от повторных вывихов была поставлена система с двойной мобильностью, в которой двигаются и вкладыши, и сама чаша. Все дефекты бедренной кости, которые образовались из-за нелеченного вывиха, были заполнены аллотрансплантатом – костной стружкой из костного банка больницы.

К слову, операция стоимостью около 2 млн тенге была проведена пациенту бесплатно, за счёт средств ОСМС.

Следует отметить, что ВК областная больница – одна из нескольких клиник в Казахстане, в которой имеются собственный костный банк и специалисты, умеющие заготавливать для него материалы. Аналогичные банки есть лишь в Алматы и Караганде.

– Костный банк – хранилище костной ткани – был открыт в больнице несколько лет назад, – говорит Думан Бакербеков. – В нём хранятся обработанные и замороженные головки бедренной кости, удаляемые у пациентов во время операций по эндопротезированию. Ещё недавно, если требовалось заместить повреждённые элементы, костную ткань врачи брали её из другой кости этого же человека. Сейчас хирурги могут не подвергать дополнительной травматизации больного и брать всё необходимое из собственного костного банка.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено УЗ ВКО