Со знаком качества 

В рамках реализации программы «Дорожная карта занятости» во Дворце творчества детей и молодёжи Семея идёт капитальный ремонт плавательного бассейна.

Заменена также кровля здания и система вентиляции. На ремонтные работы выделено 237 млн тенге. Подрядчиком выступает ТОО «ДОРРЕМСЛУЖБА-2».

– На данный момент выполнена замена плит перекрытия и кровли, усилены наружные стены и колонны. Произведён ремонт всех технических помещений бассейна, а также полная замена систем водоподготовки, вентиляции, освещения, водопровода, канализации. Проект находится на стадии завершения, – говорит главный инженер ТОО «ДОРРЕМСЛУЖБА-2» Рымтай Сагиндыков.

Ремонт стартовал в апреле, на сегодняшний день работы завершены на 90 процентов. Объект будет сдан в эксплуатацию до конца декабря.

Дворец творчества детей и молодежи открылся в 1992 году. С тех пор капитального ремонта в нем ни разу не проводилось. За годы эксплуатации здание обветшало, по словам сотрудников, с потолка и стен уже отваливалась штукатурка. Теперь здесь проведены работы по ремонту крыши, усилению стен, замене вентиляции. Осталось завершить кафельные работы у бассейна. В течение учебного года здесь занимаются около 600 детей. Ребята, демонстрирующие высокие результаты, продолжают обучение в школах спортивного мастерства.

Наргиза Омарканова

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