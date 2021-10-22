Со смыслом и идеей

В Восточном Казахстане подвели итоги конкурса среди специалистов в области ономастики «Ұлттық ономастика – ел айнасы».

Мероприятие прошло под эгидой областного управления по развитию языков в рамках выполнения основных задач Государственной программы по реализации языковой политики в РК на 2020–2025 годы.

– Ономастика, как важнейшая отрасль науки о языке, всегда привлекает к себе большое внимание и вызывает интерес широких масс, – отметила руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова. – Мы организовали этот конкурс с целью систематизации вопросов в области ономастики, пополнения знаний специалистов в этой сфере. С одной стороны, это мероприятие носит просветительский характер, а с другой – содействует воспитанию любви к своей родине, сохранению национальных ценностей.

В областном этапе конкурса участвовали команды из Усть-Каменогорска, Семея, а также Уланского и Глубоковского районов. Чтобы стать лучшими, им нужно было успешно пройти ряд испытаний. В первом туре под названием «Атаулар сыр шертеді» жюри оценивало видеоматериалы, подготовленные участниками заранее.

Во втором туре «Жер – судың аты – тарихтың хаты» конкурсантам показывали фотографии определённой местности, а они должны были сказать, где именно это место находится, и дать ему краткое историческое описание.

Третий тур можно по праву назвать самым сложным, чтобы пройти его, участникам необходимо было выполнить четыре разных задания. Сначала они представили вниманию жюри сведения о проделанной работе в области ономастики в видеоролике, затем показали, как ведётся деятельность по учёту мнения населения в этом вопросе.

Также ведущими зачитывались выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих сферу ономастики, а члены команд определяли, какая это статья. В заключительном задании нужно было дать ответы на вопросы, касающиеся Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020–2025 годы.

Нужно сказать, что ономастика является одним из приоритетных направлений языковой политики. В регионе ведётся активная работа в этой области.

По словам членов команды из областного центра, Усть-Каменогорск непрерывно растёт, возводятся новые микрорайоны. Очень важна работа по присвоению наименований новым улицам. Так, в прошлом году безымянной улице № 8 в 20-м микрорайоне было присвоено имя Кайырбека Айжигитова. Предложение о переименовании 22 улиц в 18-м, 20-м микрорайонах находится на рассмотрении республиканской ономастической комиссии.

Вместе с тем в 2020 году несколько объектов города получили новое название. В частности, школе № 38 присвоено имя Льва Гумилёва, школе № 39 – Ыбырая Алтынсарина, Восточно-Казахстанскому гуманитарному колледжу – Абая. В текущем году в областном центре переименовали несколько улиц. Улица Амурская теперь носит имя Канипы Битибаевой, а улица Менделеева – Багдата Шаяхметова.

Есть изменения в этом направлении и в Глубоковском районе. В 2020–2021 годах здесь переименовали 13 улиц и четыре школы, одному объекту присвоено новое наименование. Улица Красноармейская в посёлке Глубокое названа в честь Курмангазы, улица Краснооктябрьская – Кабанбай батыра, улица Нагорная – Райымбек батыра.

В Уланском районе за 30 лет независимости сменились названия 110 улиц, 22 школ, 12 сёл, одного детского сада и одного Дома культуры. В прошлом году в районе было переименовано девять улиц, в этом году – пять. Впереди работа по переименованию ещё 17 улиц.

В целом, с момента обретения независимости в 1991 году одним из регионов, где интенсивно ведётся деятельность в области ономастики, является Семей. Только в 2020–2021 годы здесь проделан большой пласт работы. Напомним, в 2020 году международному аэропорту Семея присвоено имя Абая. Также в этом году некоторые общеобразовательные школы города получили имя известных личностей, имеющих особое место в истории государства.

Так, школе № 47 присвоили имя Ахмета Байтурсынова, школе № 37 – Ыбырая Алтынсарина, школе № 39 – Алихана Букейханова, школе № 34 – Бауржана Момышулы, школе № 2 – Каныша Сатпаева, Пригородной средней школе – Жусипбека Аймауытова, музыкальной школе № 1 – Латифа Хамиди.

Вернёмся к результатам областного конкурса. По итогам всех туров первое место заняла команда «Алаш» из Семея. На втором месте – команда «Ерке Ертіс» из Усть-Каменогорска. На третьей ступени пьедестала расположилась команда «Ұлан патриоттары» из Уланского района. Победители награждены дипломами Управления по развитию языков Восточно-Казахстанской области и ценными призами.

Команда, занявшая первое место, получила путёвку на участие в республиканском этапе конкурса, который пройдёт в ноябре.

Гульжан Естаева, по заказу Управления по развитию языков ВКО

Фото Управления по развитию языков ВКО