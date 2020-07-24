Со штампом «Бесплатно»

Лекарственные препараты, маски и защитные костюмы поступили в ВКО в качестве гуманитарной помощи.

Теперь перед правоохранительными органами и общественниками стоит задача по недопущению неправомерного ее распределения. Так, антикоррупционной службой ВКО совместно с прокуратурой области и общественностью при участии представителей специальной мониторинговой группы, участниками проекта «Шығыс – адалдық алаңы» и волонтерами движения «Лидер.kz» проводится мониторинг распределения бесплатной гуманитарной помощи в Восточном Казахстане.

Как стало известно, Российская Федерация и Всемирная организация здравоохранения оказывают гуманитарную медицинскую помощь странам, охваченным коронавирусной инфекцией. Гуманитарный груз распределяется и в Усть-Каменогорске.

– Обеспечение медицинских организаций лекарственными препаратами и средствами защиты от вируса является первостепенной задачей, поставленной перед государственными органами, – отметили в областной антикоррупционной службе. – Поэтому совместно с общественностью проводится работа по недопущению хищения гуманитарной помощи, рациональному распределению и доведению до конечного пользователя.

В рамках гуманитарной помощи от Российской Федерации на склады Управления здравоохранения ВКО поступили комплекты защитной одежды из нетканых материалов, медицинские маски, таблетки для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения обеспечила медиков региона защитными щитками для лица, защитой для очков, медицинскими халатами, медицинскими, хирургическими и респираторными масками общим количеством 51 тыс. штук. По инициативе антикоррупционного ведомства полученные в качестве гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты для больниц и стационаров помечают штампом «Бесплатно».Вся поступающая помощь будет распределяться между учреждениями здравоохранения области.

Юрий Пааль