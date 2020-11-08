Снять корону с вируса 

В последнее время новости о коронавирусе заполнили чуть ли не всё информационное пространство. Слухов и мнений о вирусе «с короной» с каждым днём становится всё больше и больше: одни говорят, что коронавирус не страшнее гриппа, другие же считают его ничем иным, как чумой XXI века. И всё же, несмотря на перенасыщение новостей о КВИ, информации о том, чем же он отличается от обычного гриппа, не так много.

Как рассказал заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Медицинского университета Семея Имдат Эфендиев, наиболее распространенными симптомами COVID-19 являются температура, слабость, сухой кашель. Менее распространённые симптомы: одышка и ощущение тяжести в грудной клетке. Также возможна потеря обоняния и вкуса, головные боли, боли в мышцах, заложенность носа, насморк, боль в горле и даже диарея. Осложняет задачу по распознаванию коронавируса и то, что эти симптомы обычно выражены слабо и появляются постепенно.

– Грипп характеризуется выраженной интоксикацией, высокой температурой, болью в височной области, – говорит Имдат Эфендиев. – Присутствуют также мышечные и суставные боли. Однако и обычный грипп может быть опасен. Особенно для детей младшего возраста, поскольку он может вызвать осложнения в виде пневмонии. На фоне высокой лихорадки, интоксикации и нарушения термодинамики могут появляться судороги, которые могут привести к отёку головного мозга, остановке сердца или дыхания. Дело может даже обернуться смертельным исходом. При коронавирусе также наблюдается повышенная температура до 38 градусов и выше, при этом она довольно кратковременна. Согласно исследованиям, которые провели наши специалисты, у детей, если нет осложнений, повышенная температура держится до трёх дней. При этом у детей дошкольного возраста коронавирус протекает легче, летальных исходов практически нет.

В силу возраста ребёнок не может сказать о том, что потерял обоняние или вкус, в таком случае родителям стоит обратить внимание на наличие симптомов интоксикации, насморка и кашля.

– Могут быть мышечные боли, боли в груди, появляется кашель. Сначала сухой, а позже с мокротой. Что касается одышки, если это вирусная пневмония и процент поражения составляет менее 50, её может и не быть. В случае же, если пневмония вызвана бактериями, даже при 20-30 процентах поражения лёгочной ткани будет выражена интоксикация и учащённое дыхание. При коронавирусе учащённое дыхание появляется в случае, если поражение достигло отметки свыше 50 процентов. Снижается сатурация, то есть обогащение крови кислородом. Когда идёт бактериальное осложнение при КВИ, начинаются хрипы, характерные для обычной пневмонии, повышение температуры, интоксикация, что очень опасно для пациентов. Впоследствии всего вышеперечисленного в сосудах образуются тромбы, которые в любой момент могут оторваться, что приведёт к летальному исходу. Чаще всего люди умирают от этого разрыва тромба и от недостатка кислорода, – рассказывает завкафедрой детских инфекционных болезней.

В целом, как отмечают врачи, осложнения случаются у пациентов с сопутствующими хроническими и системными заболеваниями лёгких и сердечной недостаточности. Однако и в таком случае пациент не обречён. При оказании должной профессиональной помощи избежать печальных последствий вполне возможно. Чтобы не доводить состояние до тяжёлого, пациентам следует обращаться за профессиональной помощью врачей при первых же симптомах гриппа.

– Если всё делать правильно, от коронавируса никто не должен умирать. Если пациенты будут своевременно обращаться, а врачи окажут профессиональную помощь, коронавирус не будет так страшен, – отмечает Имдат Эфендиев.

Лекарства от «коронованной» инфекции ещё нет, а потому единственный способ сберечь здоровье – соблюдать гигиену и карантинные меры, а также своевременно обращаться за медицинской помощью. Лишь эти несложные шаги помогут сдержать натиск инфекции и предотвратить её распространение.

Наргиза Омарканова

Семей