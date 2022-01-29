Снова за парты

С 31 января все школьники региона вернутся к традиционной системе обучения в oфлайн-формате.

Ранее сообщалось, что Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК принято решение о переводе работы организаций образования во всём Казахстане в офлайн-формат с 24 января. Однако в ВКО школьники, за исключением учеников 9–11-х классов, всю эту неделю продолжали получать знания, не выходя из дома.

Как написал на своих официальных страницах в социальных сетях аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, неделя на дистанционном обучении была вынужденной мерой в связи с увеличением количества заболевших детей.

– К примеру, в Семее в один день было зафиксировано 37 случаев заражения учеников. Если бы обучение было в привычном формате, эта цифра увеличилась бы многократно. Перевод на короткое время на дистанционное обучение сохранил здоровье наших детей. И это очень важно! – подчеркнул Даниал Ахметов.

По словам главы региона, сейчас риски заражения минимизированы, поскольку в области хорошие показатели по вакцинации детей от 12 до 18 лет препаратом Pfizer.

Подробнее о режиме работы организаций образования области с 31 января написано в постановлении главного государственного санврача ВКО. Согласно документу, детским дошкольным учреждениям, организациям разрешён штатный формат обучения по заявлениям родителей.

Разрешается следующий режим обучения в общеобразовательных школах:

– предшкольные классы, начальные 1–4 классы (1–6 классы в международных школах) – в штатном формате;

– до 600 учащихся – включительно – в штатном формате;

– свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50 процентов от проектной мощности школ.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19, ревакцинированных против COVID-19, имеющих справки о постоянном медицинском противопоказании к вакцинации против COVID-19 – по усмотрению администрации организации образования.

Решение по загруженности принимает администрация учебного заведения с учётом завершения учащимися полного курса вакцинации против COVID-19, наличия/отсутствия постоянных медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-19, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также программ учебного процесса и подготовки учащихся выпускных классов.

В колледжах и вузах практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика будут проводиться в штатном режиме по гибкому графику, а лекции преподаватели будут читать в онлайн-формате.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников