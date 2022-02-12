Снова в «жёлтой»

С 10 февраля текущего года Восточно-Казахстанская область, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, перешла в «жёлтую» зону.

С начала пандемии на 11 февраля 2022 года в Казахстане подтверждено 1 285 669 фактов заражения КВИ. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 498 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 129 – в Восточно-Казахстанской области. Из выздоровевших за сутки по стране 7 866 человек 467 – восточноказахстанцы.

По информации Минздрава, за сутки в стране от КВИ и ковидной пневмонии скончались 20 пациентов, в нашей области – два летальных случая.

Согласно матрице оценки эпидемиоло-гической ситуации на 11 февраля, в «жёлтой» зоне риска по КВИ находятся ВКО, Алматинская, Актюбинская и Атырауская области.

В связи с этим в постановление главного государственного санитарного врача области «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди населения ВКО» внесены изменения и дополнения, которые предусматривают смягчение ограничительных мер. В то же время они продлены с 14 по 27 февраля 2022 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

До 17 февраля 2022 года будут действовать критерии, предусмотренные для «красной» зоны, а затем вступят в силу предусмотренные для «жёлтой» зоны.

При этом обучение в штатном формате разрешено уже с 14 февраля 2022 года. Перевод на дистанционный формат будет применяться при выявлении нарушений режима карантина. Поэтому департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области призывает население соблюдать все требования санитарных правил и постановлений главных государственных санитарных врачей страны и области.

Общее число заболевших коронавирусом в мире достигло почти 405 миллионов человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. Во многом рост обеспечивает стремительно распространяющийся вариант вируса «омикрон», который повинен в ежедневном заражении в мире около двух миллионов человек.

Тем не менее, некоторые страны снимают ограничения. Со следующей недели в Испании не нужно носить на улице маски. В Объединённых Арабских Эмиратах санитарные условия постепенно отменяют, но здесь один из самых высоких уровней вакцинации в мире – 92 процента. В Великобритании, несмотря на рост числа заболевших КВИ, уже действуют одни из самых мягких карантинных правил в Европе, а вскоре могут отменить и их. В Германии также подняли вопрос о снятии жёсткого карантина.

Айгуль Биданова

Коллаж Анны Ерёминой

Фото из открытых источников