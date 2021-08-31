Снова в школу!

В этом году школы Восточно-Казахстанской области начнут обучение в традиционном формате. Всё же новый учебный год будет отличаться от прежних. Какие же новшества ожидают учеников?

Сразу стоит отметить, что все общеобразовательные школы региона готовы работать в разных форматах обучения со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Однако в приоритете – традиционный формат. На обеспечение школ масками, санитайзерами, антисептическими ковриками и дезинфицирующими средствами выделено 614 миллионов тенге.

Против коронавирусной инфекции вакцинировано сто процентов педагогов детских садов, школ, колледжей, интернатных организаций, подлежащих вакцинации, а также другие сотрудники.

– В этом году в регионе будут функционировать 647 общеобразовательных школ с контингентом 193 553 учащихся, в том числе 21 тысяча первоклассников, – сообщила руководитель областного управления образования Сайрангуль Жумадилова. – Работают 24 045 педагогов. Все школы готовы принять учеников. Для первоклассников прозвенит традиционный первый звонок.

Также только для новоиспечённых школьников пройдёт торжественная линейка «Кел, балалар, оқылық!». Рекомендуется, чтобы на мероприятии присутствовал только один из родителей первоклассников. Во 2–11 классах 1 сентября состоится единый классный час на тему «Достижения Независимости», посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Отметим, что нагрузка на педагога уменьшилась с 18 до 16 часов, а продолжительность урока составит 45 минут. При этом за каждым классом закрепят кабинет, перемены будут проходить в разное время. То же самое касается и столовых – посещать их будут по графику. К слову, горячее питание в этом году организуют в 584 школах области с охватом свыше 196 тысяч учащихся, в том числе детей из малообеспеченных и многодетных семей. Для минимизации рисков распространения COVID-19 отменяется проведение массовых мероприятий.

– Все дети из многодетных и малообеспеченных семей обеспечены школьной формой, – отметила Сайрангуль Жумадилова. – Также по желанию родителей в текущем году приобретается зимняя обувь для 43 201 ребёнка. Закуп обуви будет завершён 15 сентября 2021 года.

Педагоги, технический персонал и родители будут заходить в общеобразовательное учреждение по приложению Ashyq, к которому подключены все школы региона. Дети с заболеваниями группы риска, дети, чьи родители болеют коронавирусной инфекцией, и контактные дети переводятся на дистанционный формат обучения. В случае перехода на дистанционное обучение по заявлению родителей учащиеся будут обеспечены компьютерной техникой и роутерами.

Ещё одно новшество – установка во всех школах региона системы видеонаблюдения с выводом на Центры оперативного управления.

В школах городов и районных центров внедрена специализированная служба охраны, установлены турникеты, через которые дети будут проходить по карточкам, и тревожные кнопки.

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О подготовке школ Семейского региона к новому учебному году рассказала руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко.

Приём документов и зачисление детей в первый класс общеобразовательных школ прошли в электронном формате с 1 апреля по 1 августа. Поскольку некоторые родители не успели подать документы, после 1 августа приём документов продолжился в бумажном варианте. На сегодняшний день количество будущих первоклашек составляет 5100 детей, ожидается ещё порядка ста человек.

– В этом году для учащихся первых классов состоится торжественная линейка. На ней ребятам вручат буквари, чтобы они почувствовали, что теперь стали учениками. Для остальных пройдёт урок, посвящённый 30-летию Независимости РК, – проинформировала Наталия Фесенко. – В учебных заведениях на протяжении летнего периода проведены текущий и капитальный ремонт. Во многих школах заменили окна, отремонтировали входные группы, системы отопления, кровлю и санузлы. При отделе образования создана комиссия, в которую вошли родители и депутаты. Они объезжают школы, проверяя их готовность к новому учебному году.

Особое внимание уделено антитеррористической защите объектов образования. Видеонаблюдение имеется во всех школах и детсадах с выводом на Центр оперативного управления. Установлены турникеты.

– Ещё одной мерой по антитеррористической защите стало заключение договоров с вневедомственной охраной. Оплата будет производиться не за счёт родителей, – отметила Наталия Фесенко. – Во всех школах также установлено голосовое оповещение для объявлений. Единственным неотработанным вопросом осталось ограждение территории некоторых школ. В этом направлении работа продолжается. При выделении финансирования вопрос решится. Пока же безопасность на территории школы будет обеспечивать вневедомственная охрана.

Учебный процесс в школах будет осуществляться при строгом соблюдении всех норм санитарного режима.

– Так как в прошлом году обучение прошло в режиме онлайн, у учеников имеются некоторые пробелы в знаниях, которые теперь необходимо отработать, – заключила Наталия Фесенко. – Учителям рекомендовано провести нулевые контрольные срезы, чтобы оценить уровень знаний у ребят за прошедший год. Будет проведена корректировка учебных программ. В целом, в Семее все школы готовы к новому учебному году.

Татьяна Кравченко, Флора Левина

Фото из открытых источников

Усть-Каменогорск, Семей