Снова в школу!

У школьников Казахстана началась третья – самая долгая четверть учебного года, которая продлится до 20 марта. В каком формате будет проходить обучение?

Напомним, в рамках постановления Главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова с третьей четверти 2020 – 2021 учебного года традиционный формат обучения разрешается для учеников 1 – 11 классов в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, а также учеников дежурных групп с 1 по 5 классы в общеобразовательных школах.

Комбинированный формат обучения допускается для выпускных 9 и 11(12) классов. При этом 70 процентов предметов должны проводиться в штатном режиме, а 30 процентов – в дистанционном.

Как отметила в своём выступлении в Службе центральных коммуникаций вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, какие предметы проводить в традиционном формате, а какие – в дистанционном, в каждой школе определяют самостоятельно, исходя из потребности учебного заведения.

Как сообщили в Управлении образования ВКО, после новогодних каникул в Восточном Казахстане за парты в школах сели более 121 тысячи учеников, или 63 процента от общего количества.

Третья четверть началась 11 января. В связи с проведением 10 января выборов в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней объекты образования были задействованы в качестве избирательных участков. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в помещениях, где проводилось голосование, 10 и 11 января была проведена дезинфекция.

По информации Управления образования, избирательные участки размещались в 527 школах региона. Перед тем, как распахнуть свои двери для учеников, все помещения тщательно продезинфицировали.

Кроме того, в соответствии с постановлением и. о. главного государственного санитарного врача по ВКО, члены избирательных комиссий должны соблюдать самоизоляцию в течение 72 часов, после чего пройти контрольное тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Так, домашний карантин соблюдали 1805 педагогов Восточного Казахстана. Как сообщили в Управлении образования, они вели уроки в дистанционном формате.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета