Торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо» произвела впечатление даже на телезрителей, что уж говорить о счастливчиках, увидевших её воочию. Кстати, этот стадион стал первым в мире, где были открыты и летние, и зимние Олимпийские игры.

Во время традиционного парада сборных команд казахстанцы Екатерина Айдова и Абзал Ажгалиев произвели настоящий фурор, представив нашу страну в образах сакской царицы Томирис и казахского батыра, отметила пресс-служба НОК Казахстана. И привела цитату японского издания The Asahi Globe, которое вспомнило незабываемый выход Ольги Рыпаковой на Олимпийских играх в Токио.

«На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля знаменосцы команды Казахстана вновь появились в роскошных национальных костюмах и привлекли внимание соцсетей. Если говорить о Казахстане, то даже на церемонии открытия Олимпиады в Токио прошлым летом, когда Ольга Рыпакова, обладательница рекорда Азии в тройном прыжке, появилась в блестящем белом платье, о ней говорили, как о «принцессе Казахстана».

Похоже, наша землячка уже вошла в историю не только спорта, но и моды. Крупнейшее японское издание Уomiuri написало о проходе знаменосцев на церемонии с заголовком: «Снова появилась принцесса»:

«Вслед за Токио красивые костюмы казахстанского знаменосца стали горячей темой в Пекине… Внимание было приковано к костюмам казахстанских знаменосцев, маршировавших на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. На Олимпиаде в Токио прошлым летом говорилось о том, что женщина-знаменосец страны Ольга Рыпакова была похожа на героиню, появившуюся в игре Final Fantasy (FF) за счёт красоты костюма, также запрос «Казахстан» был на первых местах в мировых трендах в «Твиттере».

В соцсети писали: «В Казахстане появилась ещё одна принцесса!», «Казахстан обошёл всех и летом, и зимой», «Костюм знаменосца Казахстана и в этот раз удивительный!» «Здорово получилось!»

«Знаменосцы Казахстана ошеломляют в уникальных, вдохновляющих костюмах на церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине», – отметили и в южнокорейском издании Koreapost.

Стоит отметить, что за несколько часов до официального открытия Игр МОК представил список самых стильных форм национальных команд на Зимних играх 2022 года в Пекине. В числе отмеченных – олимпийская экипировка казахстанских атлетов.

«Казахстан сдал тест на моду» – таков заголовок на сайте Международного олимпийского комитета.

«Синий и белый цвета коллекции олицетворяют лёд и снег, а чёрный символизирует удачу», – отметили в МОК.

Этот фурор был в некотором смысле предсказуем – автором формы знаменосцев для Пекинских игр стала казахстанский дизайнер-модельер Виолетта Иванова, создавшая костюмы наших знаменосцев и для японской Олимпиады. В качестве основного орнамента её команда использовала классический «қошқар мүйіз». Над элементами узоров дизайнеры снова работали совместно с Государственным музеем искусств имени Абильхана Кастеева – как и перед летними Олимпийскими играми в Токио – 2020.

И вот после такого фееричного начала разгорелась битва за медали. Седьмого февраля мы болели за конькобежек Екатерину Айдову и Надежду Морозову, стартовавших на дистанции 1500 метров, а также нашу биатлонистку Галину Вишневскую, вышедшую на индивидуальную гонку.

А днём ранее боль разочарования принёс финал соревнований по фристайлу-могулу. Безусловно, основное внимание было приковано к Юлии Галышевой. От бронзового призёра ОИ-2018 в Пекине ждали повторения успеха. Она являлась одной из фавориток, однако завершила Игры вне пьедестала. К сожалению, спортсменка допустила ошибку во время прохождения трассы, из-за чего итогового количества баллов не хватило для выхода в главный финал. Она набрала 49,74 балла, завершив ОИ-2022 на 11-м месте.

Юлия, тем не менее, обнадёжила своих поклонников, заявив, что не планирует завершать карьеру.

– Я расстроилась, потому что не смогла завершить проезд до конца настолько, насколько мы готовились. Не могу сказать, что помешало. Ничьей вины тут нет, только моя, – сказала Галышева во время онлайн-пресс-конференции. Для неё эти Игры стали четвёртыми в карьере. В октябре ей исполнится 30 лет.

Напомним, на Олимпиаде-2010 в Ванкувере Юлия стала 11-й, в Сочи-2014 – седьмой, а в Пхенчхане завоевала бронзу.

В шаге от первого финала соревнования завершила самая юная спортсменка в олимпийской сборной Казахстана Анастасия Городко, ставшая 11-й во второй квалификации. На 12-й позиции вторую квалификацию завершила Аяулым Амренова. Олеся Граур стала 18-й.

Ранее лидеры сборной Казахстана Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд остались без призовых мест в соревнованиях по могулу среди мужчин. Дмитрий занял 8-е место, Павел Колмаков – 21-е.

Шестого февраля на Олимпийских играх – 2022 в Пекине состоялся розыгрыш медалей в мужском скиатлоне (15 километров классическим ходом плюс 15 километров свободным стилем). Команду Казахстана по лыжным гонкам представили Виталий Пухкало и Евгений Величко. Виталий показал 32-й результат. Евгений не завершил дистанцию, так как лидер гонки обогнал его на круг.

Казахстанские спортсмены из команды по прыжкам на лыжах с трамплина не смогли преодолеть отборочный барьер, завершив своё выступление. Напомним, в финал проходили 30 лучших спортсменов, а Данил Васильев стал 46-м, Сергей Ткаченко показал 41-й результат.

Екатерина Айдова и Надежда Морозова завершили выступление на 18-м и 14-м местах соответственно. Теперь Айдова готовится выйти 13 февраля на 500 метров, а 17-го – на коронную для неё дистанцию 1000 метров. Галина Вишневская-Шепоренко на огневом рубеже допустила только один промах, что добавило одну штрафную минуту к общему времени. В итоге биатлонистка финишировала на 44-м месте. Это позволило ей квалифицироваться в гонку преследования, куда попали только 60 сильнейших в индивидуальной гонке. Всего дистанцию завершили 86 спортсменок.

Айгуль Биданова

Фото olympic.kz